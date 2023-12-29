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Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов - РИА Новости, 29.12.2023
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03:18 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vklady-1918867228.html
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов - РИА Новости, 29.12.2023
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов
Новогодние предложения от банков сулят выгоду, но на практике могут либо не принести ожидаемого дохода, либо вовсе обернуться убытками, рассказала агентству... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:18
2023-12-29T03:18
экономика
рэу имени г. в. плеханова
новый год
вклады
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Новогодние предложения от банков сулят выгоду, но на практике могут либо не принести ожидаемого дохода, либо вовсе обернуться убытками, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Как правило, заявленный банками высокий процент могут получить лишь избранные – те, кто подключен к зарплатному проекту или другим сервисам, либо может положить сразу немалую (от 100 тысяч рублей) сумму без права досрочного снятия. Нередко повышенная ставка действует лишь первые два-три месяца.Иногда под видом выгодного предложения прячется инвестиционная составляющая – часть ваших денег пойдет не на депозит, а будет вложена в фондовый рынок. Если там будут убытки, то никакой прибыли не будет, а вложенные деньги просто обесценятся, предупредила финансист.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, новый год, вклады
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Новый год, Вклады
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов

Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Новогодние предложения от банков сулят выгоду, но на практике могут либо не принести ожидаемого дохода, либо вовсе обернуться убытками, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Как правило, заявленный банками высокий процент могут получить лишь избранные – те, кто подключен к зарплатному проекту или другим сервисам, либо может положить сразу немалую (от 100 тысяч рублей) сумму без права досрочного снятия. Нередко повышенная ставка действует лишь первые два-три месяца.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам
25 декабря, 15:54
Иногда под видом выгодного предложения прячется инвестиционная составляющая – часть ваших денег пойдет не на депозит, а будет вложена в фондовый рынок. Если там будут убытки, то никакой прибыли не будет, а вложенные деньги просто обесценятся, предупредила финансист.
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаНовый годВклады
 
 
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