https://ria.ru/20231229/vklady-1918867228.html
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов - РИА Новости, 29.12.2023
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов
Новогодние предложения от банков сулят выгоду, но на практике могут либо не принести ожидаемого дохода, либо вовсе обернуться убытками, рассказала агентству... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:18
2023-12-29T03:18
2023-12-29T03:18
экономика
рэу имени г. в. плеханова
новый год
вклады
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Новогодние предложения от банков сулят выгоду, но на практике могут либо не принести ожидаемого дохода, либо вовсе обернуться убытками, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Как правило, заявленный банками высокий процент могут получить лишь избранные – те, кто подключен к зарплатному проекту или другим сервисам, либо может положить сразу немалую (от 100 тысяч рублей) сумму без права досрочного снятия. Нередко повышенная ставка действует лишь первые два-три месяца.Иногда под видом выгодного предложения прячется инвестиционная составляющая – часть ваших денег пойдет не на депозит, а будет вложена в фондовый рынок. Если там будут убытки, то никакой прибыли не будет, а вложенные деньги просто обесценятся, предупредила финансист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рэу имени г. в. плеханова, новый год, вклады
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Новый год, Вклады
Финансист раскрыла опасность новогодних вкладов
Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Новогодние предложения от банков сулят выгоду, но на практике могут либо не принести ожидаемого дохода, либо вовсе обернуться убытками, рассказала агентству "Прайм"
заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Как правило, заявленный банками высокий процент могут получить лишь избранные – те, кто подключен к зарплатному проекту или другим сервисам, либо может положить сразу немалую (от 100 тысяч рублей) сумму без права досрочного снятия. Нередко повышенная ставка действует лишь первые два-три месяца.
ЦБ заявил о росте средней максимальной ставки по вкладам
Иногда под видом выгодного предложения прячется инвестиционная составляющая – часть ваших денег пойдет не на депозит, а будет вложена в фондовый рынок. Если там будут убытки, то никакой прибыли не будет, а вложенные деньги просто обесценятся, предупредила финансист.