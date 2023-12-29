https://ria.ru/20231229/virus-1918878462.html

Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США

Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США - РИА Новости, 29.12.2023

Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США

Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:01

2023-12-29T04:01

2023-12-29T04:01

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и овец, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов. Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби-оленей". Эксперты предупреждают, что заболевание может перейти на людей, но пока таких случаев не зафиксировано. "Подобных случаев в России не зафиксировано, есть аналоговое заболевание, называется трансмиссивная энцефалопатия норок, но никто из людей не заражался", - сказал Артамонов. Он отметил, что вспышки такого заболевания представляют серьезную угрозу животноводству, при этом они крайне редки: последний случай был зафиксирован в США в 1980-х годах. По словам эксперта, еще одно похожее заболевание, но среди мелкого рогатого скота, называется "почесуха овец" или "скрепи". Стадо, где фиксируют хотя бы один случай "почесухи", уничтожают целиком.

https://ria.ru/20231229/zombi-1918877083.html

https://ria.ru/20231229/entsefalit-1918877390.html

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