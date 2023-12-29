Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/virus-1918878462.html
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США - РИА Новости, 29.12.2023
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США
Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:01
2023-12-29T04:01
россия
сша
р-фарм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869870024_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7d884d350076529f57491d26f28992e.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и овец, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов. Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби-оленей". Эксперты предупреждают, что заболевание может перейти на людей, но пока таких случаев не зафиксировано. "Подобных случаев в России не зафиксировано, есть аналоговое заболевание, называется трансмиссивная энцефалопатия норок, но никто из людей не заражался", - сказал Артамонов. Он отметил, что вспышки такого заболевания представляют серьезную угрозу животноводству, при этом они крайне редки: последний случай был зафиксирован в США в 1980-х годах. По словам эксперта, еще одно похожее заболевание, но среди мелкого рогатого скота, называется "почесуха овец" или "скрепи". Стадо, где фиксируют хотя бы один случай "почесухи", уничтожают целиком.
https://ria.ru/20231229/zombi-1918877083.html
https://ria.ru/20231229/entsefalit-1918877390.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869870024_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_c229f00f435a7a8c6e3f4a41530bb321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, р-фарм
Россия, США, Р-фарм
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США

Эксперт Артамонов: в России нет вируса "зомби-оленей", но были "зомби-норки"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкНос оленя
Нос оленя - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Нос оленя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и овец, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов.
Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби-оленей". Эксперты предупреждают, что заболевание может перейти на людей, но пока таких случаев не зафиксировано.
Олень - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США
03:26
"Подобных случаев в России не зафиксировано, есть аналоговое заболевание, называется трансмиссивная энцефалопатия норок, но никто из людей не заражался", - сказал Артамонов.
Он отметил, что вспышки такого заболевания представляют серьезную угрозу животноводству, при этом они крайне редки: последний случай был зафиксирован в США в 1980-х годах.
По словам эксперта, еще одно похожее заболевание, но среди мелкого рогатого скота, называется "почесуха овец" или "скрепи". Стадо, где фиксируют хотя бы один случай "почесухи", уничтожают целиком.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Впервые за 27 лет. Стало известно о заражении человека опасным вирусом
03:32
 
РоссияСШАР-фарм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала