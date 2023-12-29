https://ria.ru/20231229/virus-1918878462.html
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США - РИА Новости, 29.12.2023
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США
Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:01
2023-12-29T04:01
2023-12-29T04:01
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и овец, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов. Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби-оленей". Эксперты предупреждают, что заболевание может перейти на людей, но пока таких случаев не зафиксировано. "Подобных случаев в России не зафиксировано, есть аналоговое заболевание, называется трансмиссивная энцефалопатия норок, но никто из людей не заражался", - сказал Артамонов. Он отметил, что вспышки такого заболевания представляют серьезную угрозу животноводству, при этом они крайне редки: последний случай был зафиксирован в США в 1980-х годах. По словам эксперта, еще одно похожее заболевание, но среди мелкого рогатого скота, называется "почесуха овец" или "скрепи". Стадо, где фиксируют хотя бы один случай "почесухи", уничтожают целиком.
https://ria.ru/20231229/zombi-1918877083.html
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россия, сша, р-фарм
Эксперт назвал болезнь в России, аналогичную вирусу "зомби-оленей" в США
Эксперт Артамонов: в России нет вируса "зомби-оленей", но были "зомби-норки"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Случаев заражения оленей смертельно опасной болезнью хронического изнурения (CWD) в России не зафиксировано, но были случаи аналогичного заболевания у норок и овец, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов.
Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США
распространилась смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби-оленей". Эксперты предупреждают, что заболевание может перейти на людей, но пока таких случаев не зафиксировано.
Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США
"Подобных случаев в России не зафиксировано, есть аналоговое заболевание, называется трансмиссивная энцефалопатия норок, но никто из людей не заражался", - сказал Артамонов.
Он отметил, что вспышки такого заболевания представляют серьезную угрозу животноводству, при этом они крайне редки: последний случай был зафиксирован в США в 1980-х годах.
По словам эксперта, еще одно похожее заболевание, но среди мелкого рогатого скота, называется "почесуха овец" или "скрепи". Стадо, где фиксируют хотя бы один случай "почесухи", уничтожают целиком.
Впервые за 27 лет. Стало известно о заражении человека опасным вирусом