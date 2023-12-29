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Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 29.12.2023
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Шоубиз
 
16:56 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vecherinka-1919018420.html
Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой
Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 29.12.2023
Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой
Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:56
2023-12-29T16:56
шоубиз
анастасия ивлеева
владислав даванков
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, отметив, что энергию лучше направить на борьбу за "нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", сообщается в пресс-релизе партии. "Мы собирались обсуждать защиту местных производителей. Но из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку Насти Ивлеевой, как будто в стране нет других проблем. Моя позиция здесь однозначна. Не нужно подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой. Энергию "народных судей" лучше направить на борьбу за нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", – приводит партия слова Даванкова. Ранее в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
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анастасия ивлеева, владислав даванков, госдума рф, происшествия
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Владислав Даванков, Госдума РФ, Происшествия
Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой

Даванков предложил не тратить энергию на обсуждение "голой вечеринки" Ивлеевой

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, отметив, что энергию лучше направить на борьбу за "нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", сообщается в пресс-релизе партии.
«
"Мы собирались обсуждать защиту местных производителей. Но из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку Насти Ивлеевой, как будто в стране нет других проблем. Моя позиция здесь однозначна. Не нужно подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой. Энергию "народных судей" лучше направить на борьбу за нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", – приводит партия слова Даванкова.
Ранее в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря, 08:00
 
ШоубизАнастасия ИвлееваВладислав ДаванковГосдума РФПроисшествия
 
 
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