https://ria.ru/20231229/vecherinka-1919018420.html

Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой

Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 29.12.2023

Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Ивлеевой

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:56

2023-12-29T16:56

2023-12-29T16:56

шоубиз

анастасия ивлеева

владислав даванков

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил прекратить обсуждения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, отметив, что энергию лучше направить на борьбу за "нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", сообщается в пресс-релизе партии. "Мы собирались обсуждать защиту местных производителей. Но из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку Насти Ивлеевой, как будто в стране нет других проблем. Моя позиция здесь однозначна. Не нужно подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой. Энергию "народных судей" лучше направить на борьбу за нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", – приводит партия слова Даванкова. Ранее в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анастасия ивлеева, владислав даванков, госдума рф, происшествия