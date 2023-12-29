https://ria.ru/20231229/valyuta-1918926960.html
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 29.12.2023
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:53
2023-12-29T11:53
2023-12-29T11:53
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля. Минутами ранее китайская валюта падала до 12,48 рубля - минимума с 13 декабря.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
Курс юаня расчетами "завтра" снизился на десять копеек, до 12,50 рубля
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля.
Минутами ранее китайская валюта падала до 12,48 рубля - минимума с 13 декабря.
Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню