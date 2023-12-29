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Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 29.12.2023
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11:53 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/valyuta-1918926960.html
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 29.12.2023
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля
Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:53
2023-12-29T11:53
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля. Минутами ранее китайская валюта падала до 12,48 рубля - минимума с 13 декабря.
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Дарья Буймова
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс юаня расчетами "завтра" снизился на десять копеек, до 12,50 рубля

© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Китайский юань и российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля.
Минутами ранее китайская валюта падала до 12,48 рубля - минимума с 13 декабря.
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Курс рубля усилил рост к доллару, евро и юаню
1 декабря, 08:52
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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