https://ria.ru/20231229/valyuta-1918926960.html

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля - РИА Новости, 29.12.2023

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля

Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:53

2023-12-29T11:53

2023-12-29T11:53

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля. Минутами ранее китайская валюта падала до 12,48 рубля - минимума с 13 декабря.

https://ria.ru/20231201/rubl-1913071991.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа