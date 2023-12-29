https://ria.ru/20231229/vaktsina-1918981342.html
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса - РИА Новости, 29.12.2023
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса
Белоруссия может начать экспортировать разработанную против коронавируса вакцину "БелКовидВак", заявил замминистра здравоохранения - главный государственный... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:46
2023-12-29T14:46
2023-12-29T14:46
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия может начать экспортировать разработанную против коронавируса вакцину "БелКовидВак", заявил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. "Мы предусматриваем и экспорт, чтобы этот проект начал себя окупать, мы могли зарабатывать и развиваться для создания других вакцин или препаратов, которые помогают нам диагностировать как существующие, так и новые инфекции", - приводит слова Тарасенко СТВ.by.Он сообщил, что вакцину будут использовать в преддверии следующего эпидсезона. По словам замглавы минздрава, успешно прошла третья фаза клинических испытаний по внедрению вакцины. "Наша вакцина не менее эффективна, чем те вакцины, которые применялись у нас в республике и применяются за пределами Беларуси. Это доказано не только научным, но и экспериментальным методом", - отметил Тарасенко. Ранее минздрав Белоруссии сообщил, что в стране завершены клинические испытания своей вакцины против COVID-19.
https://ria.ru/20231203/vaktsina-1913506510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, белоруссия, в мире, коронавирусы, общество
Здоровье - Общество, Белоруссия, В мире, Коронавирусы, Общество
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса
Минск заявил о готовности экспортировать вакцину против COVID-19 "БелКовидВак"