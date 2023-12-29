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Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса - РИА Новости, 29.12.2023
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14:46 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vaktsina-1918981342.html
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса - РИА Новости, 29.12.2023
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса
Белоруссия может начать экспортировать разработанную против коронавируса вакцину "БелКовидВак", заявил замминистра здравоохранения - главный государственный... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:46
2023-12-29T14:46
здоровье - общество
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в мире
коронавирусы
общество
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия может начать экспортировать разработанную против коронавируса вакцину "БелКовидВак", заявил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. "Мы предусматриваем и экспорт, чтобы этот проект начал себя окупать, мы могли зарабатывать и развиваться для создания других вакцин или препаратов, которые помогают нам диагностировать как существующие, так и новые инфекции", - приводит слова Тарасенко СТВ.by.Он сообщил, что вакцину будут использовать в преддверии следующего эпидсезона. По словам замглавы минздрава, успешно прошла третья фаза клинических испытаний по внедрению вакцины. "Наша вакцина не менее эффективна, чем те вакцины, которые применялись у нас в республике и применяются за пределами Беларуси. Это доказано не только научным, но и экспериментальным методом", - отметил Тарасенко. Ранее минздрав Белоруссии сообщил, что в стране завершены клинические испытания своей вакцины против COVID-19.
https://ria.ru/20231203/vaktsina-1913506510.html
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здоровье - общество, белоруссия, в мире, коронавирусы, общество
Здоровье - Общество, Белоруссия, В мире, Коронавирусы, Общество
Белоруссия готова экспортировать свою вакцину против коронавируса

Минск заявил о готовности экспортировать вакцину против COVID-19 "БелКовидВак"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия может начать экспортировать разработанную против коронавируса вакцину "БелКовидВак", заявил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
«
"Мы предусматриваем и экспорт, чтобы этот проект начал себя окупать, мы могли зарабатывать и развиваться для создания других вакцин или препаратов, которые помогают нам диагностировать как существующие, так и новые инфекции", - приводит слова Тарасенко СТВ.by.
Он сообщил, что вакцину будут использовать в преддверии следующего эпидсезона. По словам замглавы минздрава, успешно прошла третья фаза клинических испытаний по внедрению вакцины. "Наша вакцина не менее эффективна, чем те вакцины, которые применялись у нас в республике и применяются за пределами Беларуси. Это доказано не только научным, но и экспериментальным методом", - отметил Тарасенко.
Ранее минздрав Белоруссии сообщил, что в стране завершены клинические испытания своей вакцины против COVID-19.
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