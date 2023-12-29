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Университет в США уволил ректора за съемку порно
Университет в США уволил ректора за съемку порно - РИА Новости, 29.12.2023
Университет в США уволил ректора за съемку порно
Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе отстранил от должности ректора Джо Гоу за создание порнографических видеороликов со своей... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:47
2023-12-29T12:47
2023-12-29T12:47
в мире
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе отстранил от должности ректора Джо Гоу за создание порнографических видеороликов со своей женой, сообщает Wall Street Journal."В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны", — рассказал канцлер университетов штата Джей Ротман.Также отмечается, что на одном из YouTube-каналов появились видео, где Гоу с супругой готовят блюда вместе со звездами фильмов для взрослых. Ректор с женой открыто называли свои имена на кулинарных видео, говорится в материале.При этом Гоу осудил произошедшее, добавив, что никогда не говорил о своем университете и не называл свою должность, а увольнение нарушает его право на свободу слова, добавили в публикации.
https://rsport.ria.ru/20231209/kiros-1914820147.html
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в мире
Университет в США уволил ректора за съемку порно
WSJ: ректора университета Висконсина уволили за порно с женой на OnlyFans
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе отстранил от должности ректора Джо Гоу за создание порнографических видеороликов со своей женой, сообщает Wall Street Journal
.
"В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны", — рассказал канцлер университетов штата Джей Ротман.
Также отмечается, что на одном из YouTube-каналов появились видео, где Гоу с супругой готовят блюда вместе со звездами фильмов для взрослых. Ректор с женой открыто называли свои имена на кулинарных видео, говорится в материале.
При этом Гоу осудил произошедшее, добавив, что никогда не говорил о своем университете и не называл свою должность, а увольнение нарушает его право на свободу слова, добавили в публикации.
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