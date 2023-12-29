На Украине отменили масштабную воздушную тревогу
На Украине спустя почти три часа отменили масштабную воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Масштабная воздушная тревога, которая длилась почти три часа, отменена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Объявлять тревогу в отдельных регионах Украины начали с 7.30 мск. В 8.05 она звучала на всей территории страны. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. В 9.32 тревогу отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.