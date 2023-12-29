https://ria.ru/20231229/uilan-1918940049.html

Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России

Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России - РИА Новости, 29.12.2023

Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обеспокоен, что США постараются вернуть журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, а его оставят в РФ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:48

2023-12-29T12:48

2023-12-29T12:48

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пол уилан

эван гершкович

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обеспокоен, что США постараются вернуть журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, а его оставят в РФ. "Меня беспокоит, что администрация (президента США Джо) Байдена заключит сделку, по которой Эвана вернут домой, а меня оставят здесь в третий раз", - заявил Уилан в интервью радиостанции WTOP. По его словам, дипломатические усилия провалились, "на самом верху было сделано недостаточно", чтобы добиться его освобождения. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Ранее в Белом дом заявили, что работают над новым предложением по обмену заключенными с РФ. Однако Уилан в телефонном интервью Би-би-си заявил, что чувствует себя брошенным властями США и считает их решение не включать его в последние сделки по обмену заключенными "серьезным предательством". В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

https://ria.ru/20231220/gershkovich-1917080112.html

https://ria.ru/20231205/obmen-1913996436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, пол уилан, эван гершкович