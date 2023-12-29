https://ria.ru/20231229/uchastki-1918985073.html

Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки

Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки - РИА Новости, 29.12.2023

Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки

Бесплатные земельные участки под индивидуальное строительство будут выделяться в Вологодской области участникам специальной военной операции (СВО), сообщает... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:57

2023-12-29T14:57

2023-12-29T14:58

вологодская область

андрей луценко

земельные участки

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882389943_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_693ef89306713816484a1368512b02b4.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бесплатные земельные участки под индивидуальное строительство будут выделяться в Вологодской области участникам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. Закон принят в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина на последней в этом году, 28-й сессии областного парламента. Согласно новому закону, право на получение земельного участка есть у участников СВО, имеющих статус ветерана боевых действий, звание Героя России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также членам семей указанных лиц, погибших в следствие увечий, полученных в ходе спецоперации, говорится в сообщении. "Также сегодня депутаты расширили категории пользователей "социального такси". Теперь оно будет предоставляться инвалидам I и II групп со стойким расстройством функции опорно-двигательного аппарата для бесплатных поездок в медицинские организации, организации физической культуры и спорта и учреждения культуры", – цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко. Еще один социально значимый закон, принятый областным парламентом, касается жителей области, которые живут в домах без центрального отопления. Теперь им ежегодно будет выделяться компенсация в 5 тысяч рублей на приобретение топлива. Раньше такие выплаты были предусмотрены только на покупку твердого топлива. Теперь она касается и покупки газа из индивидуальных резервуарных установок, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что также с 1 января 2024 года будет увеличена до 83 рублей стоимость льготного питания в школах для детей из малоимущих и многодетных семей, а также для состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Также будет увеличена компенсация на питание родителям и законным представителям школьников-льготников.

https://ria.ru/20231012/tsentr-1902271327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, земельные участки, сво