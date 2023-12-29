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Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки - РИА Новости, 29.12.2023
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Вологодская область
 
14:57 29.12.2023 (обновлено: 14:58 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/uchastki-1918985073.html
Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки
Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки - РИА Новости, 29.12.2023
Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки
Бесплатные земельные участки под индивидуальное строительство будут выделяться в Вологодской области участникам специальной военной операции (СВО), сообщает... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:57
2023-12-29T14:58
вологодская область
андрей луценко
земельные участки
сво
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бесплатные земельные участки под индивидуальное строительство будут выделяться в Вологодской области участникам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. Закон принят в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина на последней в этом году, 28-й сессии областного парламента. Согласно новому закону, право на получение земельного участка есть у участников СВО, имеющих статус ветерана боевых действий, звание Героя России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также членам семей указанных лиц, погибших в следствие увечий, полученных в ходе спецоперации, говорится в сообщении. "Также сегодня депутаты расширили категории пользователей "социального такси". Теперь оно будет предоставляться инвалидам I и II групп со стойким расстройством функции опорно-двигательного аппарата для бесплатных поездок в медицинские организации, организации физической культуры и спорта и учреждения культуры", – цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко. Еще один социально значимый закон, принятый областным парламентом, касается жителей области, которые живут в домах без центрального отопления. Теперь им ежегодно будет выделяться компенсация в 5 тысяч рублей на приобретение топлива. Раньше такие выплаты были предусмотрены только на покупку твердого топлива. Теперь она касается и покупки газа из индивидуальных резервуарных установок, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что также с 1 января 2024 года будет увеличена до 83 рублей стоимость льготного питания в школах для детей из малоимущих и многодетных семей, а также для состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Также будет увеличена компенсация на питание родителям и законным представителям школьников-льготников.
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андрей луценко, земельные участки, сво
Вологодская область, Андрей Луценко, Земельные участки, СВО

Луценко: участники СВО и их семьи получат бесплатные земельные участки

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бесплатные земельные участки под индивидуальное строительство будут выделяться в Вологодской области участникам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Закон принят в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина на последней в этом году, 28-й сессии областного парламента.
Согласно новому закону, право на получение земельного участка есть у участников СВО, имеющих статус ветерана боевых действий, звание Героя России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также членам семей указанных лиц, погибших в следствие увечий, полученных в ходе спецоперации, говорится в сообщении.
"Также сегодня депутаты расширили категории пользователей "социального такси". Теперь оно будет предоставляться инвалидам I и II групп со стойким расстройством функции опорно-двигательного аппарата для бесплатных поездок в медицинские организации, организации физической культуры и спорта и учреждения культуры", – цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко.
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Еще один социально значимый закон, принятый областным парламентом, касается жителей области, которые живут в домах без центрального отопления. Теперь им ежегодно будет выделяться компенсация в 5 тысяч рублей на приобретение топлива. Раньше такие выплаты были предусмотрены только на покупку твердого топлива. Теперь она касается и покупки газа из индивидуальных резервуарных установок, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что также с 1 января 2024 года будет увеличена до 83 рублей стоимость льготного питания в школах для детей из малоимущих и многодетных семей, а также для состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Также будет увеличена компенсация на питание родителям и законным представителям школьников-льготников.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЗемельные участкиСВО
 
 
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