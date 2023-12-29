https://ria.ru/20231229/ubiystvo-1919019152.html
Под Самарой арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката
Под Самарой арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката - РИА Новости, 29.12.2023
Под Самарой арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката
Суд в Чапаевске арестовал мужчину, которого подозревают в нападении на своего брата и убийстве его адвоката после ссоры из-за раздела имущества, сообщило... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:59
2023-12-29T16:59
2023-12-29T17:04
происшествия
россия
чапаевск
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 29 дек - РИА Новости. Суд в Чапаевске арестовал мужчину, которого подозревают в нападении на своего брата и убийстве его адвоката после ссоры из-за раздела имущества, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. По версии следствия, 27 декабря вечером 44-летний мужчина пришел в общежитие на улице Ленина в Чапаевске и несколько раз ударил ножом своего брата после ссоры из-за раздела имущества. Соседи вызвали пострадавшему скорую помощь, сейчас он находится в больнице. Затем подозреваемый вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, представляющего его интересы по гражданскому делу, и несколько раз ударил его ножом в шею и грудь. Адвокат скончался на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), а также части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, россия, чапаевск, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чапаевск, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Самарой арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката
В самарском Чапаевске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката