СМИ: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года
CNN Türk: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до 31 декабря
Вид на Анкару. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. США ожидали, что протокол о членстве Швеции в НАТО будет ратифицирован Великим национальным собранием (парламентом) Турции до 31 декабря, но это оказалось невозможным с точки зрения работы законодательного органа, передал телеканал CNN Türk.
Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
"Членство Швеции в НАТО требует одобрения двух стран: Турции и Венгрии, а парламенты обеих стран в настоящее время находятся на каникулах: парламент Турции не будет работать до 16 января, а парламент Венгрии - до 19 февраля. Таким образом, из-за внутреннего законодательства этих двух стран членство Швеции в НАТО не может развиваться до середины февраля", - передал телеканал.
Телеканал уточняет, что на самом деле США ожидали, что протокол будет принят турецким парламентом до 31 декабря, но это оказалось невозможным с точки зрения работы Великого национального собрания Турции.
"Согласно полученной информации, на повестке дня стоит вопрос о том, что этот процесс будет осуществляться одновременно с одобрением покупки Турцией F-16 у США, но кто какой шаг предпримет на каком этапе, все еще обсуждается с Вашингтоном", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.