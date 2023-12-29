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СМИ: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года - РИА Новости, 29.12.2023
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13:14 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918946972.html
СМИ: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года
СМИ: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года
США ожидали, что протокол о членстве Швеции в НАТО будет ратифицирован Великим национальным собранием (парламентом) Турции до 31 декабря, но это оказалось... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:14
2023-12-29T13:14
в мире
турция
швеция
нато
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. США ожидали, что протокол о членстве Швеции в НАТО будет ратифицирован Великим национальным собранием (парламентом) Турции до 31 декабря, но это оказалось невозможным с точки зрения работы законодательного органа, передал телеканал CNN Türk. Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. "Членство Швеции в НАТО требует одобрения двух стран: Турции и Венгрии, а парламенты обеих стран в настоящее время находятся на каникулах: парламент Турции не будет работать до 16 января, а парламент Венгрии - до 19 февраля. Таким образом, из-за внутреннего законодательства этих двух стран членство Швеции в НАТО не может развиваться до середины февраля", - передал телеканал. Телеканал уточняет, что на самом деле США ожидали, что протокол будет принят турецким парламентом до 31 декабря, но это оказалось невозможным с точки зрения работы Великого национального собрания Турции. "Согласно полученной информации, на повестке дня стоит вопрос о том, что этот процесс будет осуществляться одновременно с одобрением покупки Турцией F-16 у США, но кто какой шаг предпримет на каком этапе, все еще обсуждается с Вашингтоном", - говорится в сообщении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html
https://ria.ru/20231227/shvetsiya-1918577478.html
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в мире, турция, швеция, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года

CNN Türk: CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до 31 декабря

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. США ожидали, что протокол о членстве Швеции в НАТО будет ратифицирован Великим национальным собранием (парламентом) Турции до 31 декабря, но это оказалось невозможным с точки зрения работы законодательного органа, передал телеканал CNN Türk.
Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
"Членство Швеции в НАТО требует одобрения двух стран: Турции и Венгрии, а парламенты обеих стран в настоящее время находятся на каникулах: парламент Турции не будет работать до 16 января, а парламент Венгрии - до 19 февраля. Таким образом, из-за внутреннего законодательства этих двух стран членство Швеции в НАТО не может развиваться до середины февраля", - передал телеканал.
Телеканал уточняет, что на самом деле США ожидали, что протокол будет принят турецким парламентом до 31 декабря, но это оказалось невозможным с точки зрения работы Великого национального собрания Турции.
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"Согласно полученной информации, на повестке дня стоит вопрос о том, что этот процесс будет осуществляться одновременно с одобрением покупки Турцией F-16 у США, но кто какой шаг предпримет на каком этапе, все еще обсуждается с Вашингтоном", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО
27 декабря, 21:24
 
В миреТурцияШвецияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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