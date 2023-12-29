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Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты - РИА Новости, 29.12.2023
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11:58 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918927905.html
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты - РИА Новости, 29.12.2023
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:58
2023-12-29T11:58
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в структурах безопасности. "В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации ДАЕШ (арабский акроним ИГ*), готовившими нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака в Турции", - говорится в сообщении издания.* Террористическая организация, запрещена в РФ
https://ria.ru/20231228/kirgiziya-1918608711.html
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в мире, ирак, турция, россия, исламское государство
В мире, Ирак, Турция, Россия, Исламское государство
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты

Турецкая разведка задержала членов ИГ, готовивших нападения на синагоги

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в структурах безопасности.
"В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации ДАЕШ (арабский акроним ИГ*), готовившими нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака в Турции", - говорится в сообщении издания.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
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