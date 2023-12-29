https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918927905.html
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты - РИА Новости, 29.12.2023
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:58
2023-12-29T11:58
2023-12-29T11:58
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в структурах безопасности. "В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации ДАЕШ (арабский акроним ИГ*), готовившими нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака в Турции", - говорится в сообщении издания.* Террористическая организация, запрещена в РФ
https://ria.ru/20231228/kirgiziya-1918608711.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, турция, россия, исламское государство
В мире, Ирак, Турция, Россия, Исламское государство
Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты
Турецкая разведка задержала членов ИГ, готовивших нападения на синагоги