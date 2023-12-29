https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918927905.html

Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты

Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты - РИА Новости, 29.12.2023

Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших теракты

Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:58

2023-12-29T11:58

2023-12-29T11:58

в мире

ирак

турция

россия

исламское государство

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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Турецкая разведка задержала членов ИГ*, готовивших нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в структурах безопасности. "В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации ДАЕШ (арабский акроним ИГ*), готовившими нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака в Турции", - говорится в сообщении издания.* Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ria.ru/20231228/kirgiziya-1918608711.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, турция, россия, исламское государство