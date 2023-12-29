https://ria.ru/20231229/trevoga-1918888685.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:47
2023-12-29T07:47
2023-12-29T07:47
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 4.55 (по мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Около 7.32 тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/lvov-1918888555.html
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украина, в мире, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги