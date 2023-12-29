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Алиханов счел повод Литвы для ограничения калининградского транзита бредом
Алиханов счел повод Литвы для ограничения калининградского транзита бредом - РИА Новости, 29.12.2023
Алиханов счел повод Литвы для ограничения калининградского транзита бредом
Калининградский транзит не может являться путем обхода санкций Евросоюза, ограничивать его с такой аргументацией - бред, заявил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:53
2023-12-29T04:53
2023-12-29T11:20
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградский транзит не может являться путем обхода санкций Евросоюза, ограничивать его с такой аргументацией - бред, заявил губернатор Антон Алиханов. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, перевозчики должны подавать декларацию производителя. "Калининградский транзит к обходу санкций Евросоюза имеет нулевое отношение. И ограничивать его с аргументацией, что мы ограничиваем калининградский транзит, потому что мы не хотим обхода санкций, это бред. Калининградский транзит не может являться путем обхода европейских санкций", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости. Губернатор добавил, что транзитом через Литву в Калининград едут товары, которые одни российские экономические операторы продают другим российским экономическим операторам. "Как можно обойти европейские санкции, продавая что-то из Воронежа в Калининград и обратно? Не очень понятно. Мы же не в Литву везем, мы транзитом везем. Как мы чего обходим? На этот вопрос вам никто не ответит. Могут (министр иностранных дел Литвы Габриелюс) Ландсбергис и все остальные говорить долгие, долгие словеса, но это ничего не объясняет с точки зрения формальной логики", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20231228/litva-1918609704.html
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литва, калининград, воронеж, антон алиханов, евросоюз, экономика
Литва, Калининград, Воронеж, Антон Алиханов, Евросоюз, Экономика
Алиханов счел повод Литвы для ограничения калининградского транзита бредом
Алиханов: калининградский транзит не может быть путем обхода санкций ЕС
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградский транзит не может являться путем обхода санкций Евросоюза, ограничивать его с такой аргументацией - бред, заявил губернатор Антон Алиханов.
В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
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С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, перевозчики должны подавать декларацию производителя.
"Калининградский транзит к обходу санкций Евросоюза имеет нулевое отношение. И ограничивать его с аргументацией, что мы ограничиваем калининградский транзит, потому что мы не хотим обхода санкций, это бред. Калининградский транзит не может являться путем обхода европейских санкций", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
Губернатор добавил, что транзитом через Литву
в Калининград
едут товары, которые одни российские экономические операторы продают другим российским экономическим операторам.
"Как можно обойти европейские санкции, продавая что-то из Воронежа
в Калининград и обратно? Не очень понятно. Мы же не в Литву везем, мы транзитом везем. Как мы чего обходим? На этот вопрос вам никто не ответит. Могут (министр иностранных дел Литвы Габриелюс) Ландсбергис и все остальные говорить долгие, долгие словеса, но это ничего не объясняет с точки зрения формальной логики", - добавил он.
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