https://ria.ru/20231229/tranzit-1918880412.html

Алиханов счел повод Литвы для ограничения калининградского транзита бредом

Алиханов счел повод Литвы для ограничения калининградского транзита бредом - РИА Новости, 29.12.2023

Алиханов счел повод Литвы для ограничения калининградского транзита бредом

Калининградский транзит не может являться путем обхода санкций Евросоюза, ограничивать его с такой аргументацией - бред, заявил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:53

2023-12-29T04:53

2023-12-29T11:20

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калининград

воронеж

антон алиханов

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградский транзит не может являться путем обхода санкций Евросоюза, ограничивать его с такой аргументацией - бред, заявил губернатор Антон Алиханов. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, перевозчики должны подавать декларацию производителя. "Калининградский транзит к обходу санкций Евросоюза имеет нулевое отношение. И ограничивать его с аргументацией, что мы ограничиваем калининградский транзит, потому что мы не хотим обхода санкций, это бред. Калининградский транзит не может являться путем обхода европейских санкций", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости. Губернатор добавил, что транзитом через Литву в Калининград едут товары, которые одни российские экономические операторы продают другим российским экономическим операторам. "Как можно обойти европейские санкции, продавая что-то из Воронежа в Калининград и обратно? Не очень понятно. Мы же не в Литву везем, мы транзитом везем. Как мы чего обходим? На этот вопрос вам никто не ответит. Могут (министр иностранных дел Литвы Габриелюс) Ландсбергис и все остальные говорить долгие, долгие словеса, но это ничего не объясняет с точки зрения формальной логики", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20231228/litva-1918609704.html

https://ria.ru/20231228/litva-1918778722.html

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литва, калининград, воронеж, антон алиханов, евросоюз, экономика