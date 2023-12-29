Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса
Спикер конгресса: Верховный суд отменит решение о недопуске Трампа к праймериз
© AP Photo / Alex BrandonТрамп
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение властей штата Мэн о недопуске бывшего президента США Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит вышестоящая инстанция, написал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X.
"Решение госсекретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и предвзятым. Я уверен, что Верховный суд отменит его", — считает политик.
Накануне госсекретарь штата Шенна Белоуз постановила, что Трамп не может выставлять свою кандидатуру в свете "доказательств" его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года, который произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" экс-президента.
Учитывая приближающиеся сроки праймериз и сертификации — первичные выборы в штате пройдут 5 марта — госсекретарь объявила, что приостановит действие своего постановления до вынесения судом определения по этому вопросу.
Ранее Трампу не разрешили участвовать в праймериз в Колорадо. Госсекретарь штата Джена Гризвольд призвала Верховный суд "проявить оперативность", чтобы в случае отмены решения Трампа восстановили в бюллетенях.
Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к штурму Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена.