https://ria.ru/20231229/tramp-1918916302.html

Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса

Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса - РИА Новости, 29.12.2023

Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса

Решение властей штата Мэн о недопуске бывшего президента США Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит вышестоящая инстанция, написал спикер Палаты... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:09

2023-12-29T11:09

2023-12-29T11:28

в мире

мэн (штат)

сша

дональд трамп

майк джонсон

выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_dda7315869d7f1698a9aa62d959a5239.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение властей штата Мэн о недопуске бывшего президента США Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит вышестоящая инстанция, написал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X. "Решение госсекретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и предвзятым. Я уверен, что Верховный суд отменит его", — считает политик. Накануне госсекретарь штата Шенна Белоуз постановила, что Трамп не может выставлять свою кандидатуру в свете "доказательств" его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года, который произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" экс-президента. Учитывая приближающиеся сроки праймериз и сертификации — первичные выборы в штате пройдут 5 марта — госсекретарь объявила, что приостановит действие своего постановления до вынесения судом определения по этому вопросу.Ранее Трампу не разрешили участвовать в праймериз в Колорадо. Госсекретарь штата Джена Гризвольд призвала Верховный суд "проявить оперативность", чтобы в случае отмены решения Трампа восстановили в бюллетенях.Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к штурму Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена.

https://ria.ru/20231229/tramp-1918867352.html

мэн (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мэн (штат), сша, дональд трамп, майк джонсон, выборы президента сша