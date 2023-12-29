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Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса - РИА Новости, 29.12.2023
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11:09 29.12.2023 (обновлено: 11:28 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/tramp-1918916302.html
Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса
Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса - РИА Новости, 29.12.2023
Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса
Решение властей штата Мэн о недопуске бывшего президента США Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит вышестоящая инстанция, написал спикер Палаты... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:09
2023-12-29T11:28
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение властей штата Мэн о недопуске бывшего президента США Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит вышестоящая инстанция, написал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X. "Решение госсекретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и предвзятым. Я уверен, что Верховный суд отменит его", — считает политик. Накануне госсекретарь штата Шенна Белоуз постановила, что Трамп не может выставлять свою кандидатуру в свете "доказательств" его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года, который произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" экс-президента. Учитывая приближающиеся сроки праймериз и сертификации — первичные выборы в штате пройдут 5 марта — госсекретарь объявила, что приостановит действие своего постановления до вынесения судом определения по этому вопросу.Ранее Трампу не разрешили участвовать в праймериз в Колорадо. Госсекретарь штата Джена Гризвольд призвала Верховный суд "проявить оперативность", чтобы в случае отмены решения Трампа восстановили в бюллетенях.Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к штурму Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена.
https://ria.ru/20231229/tramp-1918867352.html
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в мире, мэн (штат), сша, дональд трамп, майк джонсон, выборы президента сша
В мире, Мэн (штат), США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Выборы президента США
Решение о недопуске Трампа к праймериз отменят, считает спикер конгресса

Спикер конгресса: Верховный суд отменит решение о недопуске Трампа к праймериз

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение властей штата Мэн о недопуске бывшего президента США Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит вышестоящая инстанция, написал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в соцсети X.
"Решение госсекретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и предвзятым. Я уверен, что Верховный суд отменит его", — считает политик.
Накануне госсекретарь штата Шенна Белоуз постановила, что Трамп не может выставлять свою кандидатуру в свете "доказательств" его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года, который произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" экс-президента.
Учитывая приближающиеся сроки праймериз и сертификации — первичные выборы в штате пройдут 5 марта — госсекретарь объявила, что приостановит действие своего постановления до вынесения судом определения по этому вопросу.
Ранее Трампу не разрешили участвовать в праймериз в Колорадо. Госсекретарь штата Джена Гризвольд призвала Верховный суд "проявить оперативность", чтобы в случае отмены решения Трампа восстановили в бюллетенях.
Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к штурму Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Колорадо допустили возможность восстановления Трампа на праймериз
00:20
 
В миреМэн (штат)СШАДональд ТрампМайк ДжонсонВыборы президента США
 
 
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