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Конгрессмен: слабость Байдена провоцирует атаки на ВС на Ближнем Востоке

Конгрессмен: слабость Байдена провоцирует атаки на ВС на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.12.2023

Конгрессмен: слабость Байдена провоцирует атаки на ВС на Ближнем Востоке

Глава комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил, что слабость американского президента Джо Байдена провоцирует нападения на... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:07

2023-12-29T19:07

2023-12-29T19:14

в мире

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министерство обороны сша

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил, что слабость американского президента Джо Байдена провоцирует нападения на силы США на Ближнем Востоке, по мнению Роджерса, атаки будут продолжаться до тех пор, "пока враги не поймут, что у их действий будут серьезные последствия". Пентагон ранее сообщал, что хуситы совершили более сотни нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, с 17 октября американские войска десятки раз подвергались нападениям в Сирии и Ираке, которые Вашингтон приписывает связанным с Ираном шиитским формированиям. Как заверяет Роджерс, с октября силы США на Ближнем Востоке подвергались нападениям "более сотни раз", а морское судоходство постоянно нарушалось из-за поддерживаемых Ираном группировок. Конгрессмен уточняет, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Байден "серьезно не отнесется к своему ответу". "Воспринимаемая нашими врагами слабость президента Байдена ведет к эскалации нападений на наших военных и законное коммерческое судоходство. Нападения будут продолжаться до тех пор, пока эти террористы не поймут, что их действия будут иметь серьезные последствия", - говорится в заявлении Роджерса. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя ситуацию вокруг нападений шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) заявил, что оно получает финансирование от Ирана, а потому исламскую республику необходимо "стереть с карты мира".

https://ria.ru/20231229/bayden-1919035430.html

ближний восток

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в мире, ближний восток, иран, сша, линдси грэм, джо байден, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году