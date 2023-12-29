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Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 29.12.2023
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02:15 29.12.2023 (обновлено: 05:50 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/siriya-1918875037.html
Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска
Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 29.12.2023
Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска
Израиль второй раз за ночь нанес удары по Сирии, на этот раз — по окрестностям Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:15
2023-12-29T05:50
израиль
дамаск (город)
сирия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Израиль второй раз за ночь нанес удары по Сирии, на этот раз — по окрестностям Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны.Ранее сегодня Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, ПВО сбила большинство ракет."Сегодня примерно в 1.20 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны ливанской территории, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отреагировали на агрессию и сбили несколько ракет", - говорится в заявлении.В результате атаки был причинен материальный ущерб.Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.
https://ria.ru/20231225/ksir-1918040185.html
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израиль, дамаск (город), сирия, в мире
Израиль, Дамаск (город), Сирия, В мире
Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска

Минобороны САР: Израиль вновь нанес удары по окрестностям Дамаска

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Израиль второй раз за ночь нанес удары по Сирии, на этот раз — по окрестностям Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны.
Ранее сегодня Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, ПВО сбила большинство ракет.
«
"Сегодня примерно в 1.20 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны ливанской территории, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отреагировали на агрессию и сбили несколько ракет", - говорится в заявлении.
В результате атаки был причинен материальный ущерб.
Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.
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ИзраильДамаск (город)СирияВ мире
 
 
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