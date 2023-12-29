https://ria.ru/20231229/siriya-1918875037.html

Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска

Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 29.12.2023

Израиль нанес новые удары по окрестностям Дамаска

Израиль второй раз за ночь нанес удары по Сирии, на этот раз — по окрестностям Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:15

2023-12-29T02:15

2023-12-29T05:50

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дамаск (город)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Израиль второй раз за ночь нанес удары по Сирии, на этот раз — по окрестностям Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны.Ранее сегодня Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии, ПВО сбила большинство ракет."Сегодня примерно в 1.20 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны ливанской территории, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отреагировали на агрессию и сбили несколько ракет", - говорится в заявлении.В результате атаки был причинен материальный ущерб.Израиль регулярно наносит удары с воздуха по объектам на территории Сирии под предлогом противодействия проиранским вооруженным формированиям, угрожающим, по мнению Тель-Авива, безопасности Израиля. Дамаск неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с требованием оказать давление на соседнее государство, чтобы оно прекратило систематически нарушать суверенитет Сирии.

https://ria.ru/20231225/ksir-1918040185.html

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дамаск (город)

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израиль, дамаск (город), сирия, в мире