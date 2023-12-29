https://ria.ru/20231229/sayt-1918952863.html
Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина
Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина - РИА Новости, 29.12.2023
Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина
Сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина putin2024.ru начал свою работу, там представлена, в частности, информация о кандидате и его... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:30
2023-12-29T13:30
2023-12-29T13:30
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владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина putin2024.ru начал свою работу, там представлена, в частности, информация о кандидате и его доверенных лицах, контакты штабов и видеоматериалы об основных моментах кампании, сообщили в избирательном штабе Путина. "Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/", - сообщили в штабе. На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Представлены также видеоматериалы об основных моментах кампании. Кроме того, есть раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы. В штабе уточнили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика
Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина
Сайт кандидата на должность президента России Путина начал работу
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина putin2024.ru начал свою работу, там представлена, в частности, информация о кандидате и его доверенных лицах, контакты штабов и видеоматериалы об основных моментах кампании, сообщили в избирательном штабе Путина.
"Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/
", - сообщили в штабе.
На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.
Представлены также видеоматериалы об основных моментах кампании. Кроме того, есть раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы.
В штабе уточнили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.
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