https://ria.ru/20231229/sayt-1918952863.html

Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина

Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина - РИА Новости, 29.12.2023

Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина

Сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина putin2024.ru начал свою работу, там представлена, в частности, информация о кандидате и его... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:30

2023-12-29T13:30

2023-12-29T13:30

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915869637_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_071761e71a9a784b4a7105b4468f0d2f.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина putin2024.ru начал свою работу, там представлена, в частности, информация о кандидате и его доверенных лицах, контакты штабов и видеоматериалы об основных моментах кампании, сообщили в избирательном штабе Путина. "Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/", - сообщили в штабе. На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Представлены также видеоматериалы об основных моментах кампании. Кроме того, есть раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы. В штабе уточнили, что сайт создан командой российских IT-специалистов.

https://ria.ru/20231228/podpis-1918847584.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика