https://ria.ru/20231229/samolet-1919017393.html

Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет

Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет - РИА Новости, 29.12.2023

Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет

Количество самолетов в воздушном пространстве России в новогоднюю ночь вырастет более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:51

2023-12-29T16:51

2023-12-29T17:14

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество самолетов в воздушном пространстве России в новогоднюю ночь вырастет более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает Росавиация. "Согласно предварительным данным госкорпорации по ОрВД, в 00.00 мск 1 января 2024 года в воздушном пространстве России запланированы полеты 105 самолетов (42 - российских, 63 - иностранных авиакомпаний). При этом в аналогичный период 2023 года в небе находилось 50 самолетов (35 - российских, 15 - иностранных авиакомпаний)", - говорится в сообщении. Однако, как отмечает ведомство, при наличии плана полета авиакомпания может отменить рейс. При этом планы на нерегулярные полеты могут поступать менее чем за час до времени вылета в день их выполнения в текущий суточный план главного центра единой системы организации воздушного движения, добавили в Росавиации.

https://ria.ru/20231228/ms-21-1918726635.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, туристы