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Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет
Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет - РИА Новости, 29.12.2023
Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет
Количество самолетов в воздушном пространстве России в новогоднюю ночь вырастет более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает Росавиация. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:51
2023-12-29T16:51
2023-12-29T17:14
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество самолетов в воздушном пространстве России в новогоднюю ночь вырастет более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает Росавиация. "Согласно предварительным данным госкорпорации по ОрВД, в 00.00 мск 1 января 2024 года в воздушном пространстве России запланированы полеты 105 самолетов (42 - российских, 63 - иностранных авиакомпаний). При этом в аналогичный период 2023 года в небе находилось 50 самолетов (35 - российских, 15 - иностранных авиакомпаний)", - говорится в сообщении. Однако, как отмечает ведомство, при наличии плана полета авиакомпания может отменить рейс. При этом планы на нерегулярные полеты могут поступать менее чем за час до времени вылета в день их выполнения в текущий суточный план главного центра единой системы организации воздушного движения, добавили в Росавиации.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, туристы
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм, туристы
Количество самолетов в воздушном пространстве России в Новый год вырастет
Росавиация: число самолетов над РФ в новогоднюю ночь будет вдвое больше
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество самолетов в воздушном пространстве России в новогоднюю ночь вырастет более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает Росавиация.
"Согласно предварительным данным госкорпорации по ОрВД, в 00.00 мск 1 января 2024 года в воздушном пространстве России запланированы полеты 105 самолетов (42 - российских, 63 - иностранных авиакомпаний). При этом в аналогичный период 2023 года в небе находилось 50 самолетов (35 - российских, 15 - иностранных авиакомпаний)", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечает ведомство, при наличии плана полета авиакомпания может отменить рейс. При этом планы на нерегулярные полеты могут поступать менее чем за час до времени вылета в день их выполнения в текущий суточный план главного центра единой системы организации воздушного движения, добавили в Росавиации.
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