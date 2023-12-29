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Власти Сахалина ужесточили контроль миграционной ситуации в регионе - РИА Новости, 29.12.2023
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07:19 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/sakhalin-1918887202.html
Власти Сахалина ужесточили контроль миграционной ситуации в регионе
Власти Сахалина ужесточили контроль миграционной ситуации в регионе - РИА Новости, 29.12.2023
Власти Сахалина ужесточили контроль миграционной ситуации в регионе
Ужесточены меры контроля за незаконно пребывающими в Сахалинскую область иностранными гражданами, информирует правительство региона. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:19
2023-12-29T07:19
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 дек - РИА Новости. Ужесточены меры контроля за незаконно пребывающими в Сахалинскую область иностранными гражданами, информирует правительство региона. "Губернатор Валерий Лимаренко провел рабочее совещание с руководителями региональных правоохранительных и надзорных органов, на котором обсуждены вопросы, связанные с миграционной ситуацией в Сахалинской области", – говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным пресс-службы, принят ряд решений об ужесточении мер контроля за нелегальными мигрантами и проведении комплекса мероприятий по выявлению нарушений со стороны и иностранных граждан, и недобросовестных работодателей. Это позволит жестко и принципиально реагировать на все выявленные нарушения в данной сфере.
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сахалин
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валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область
Валерий Лимаренко, Сахалин, Сахалинская область
Власти Сахалина ужесточили контроль миграционной ситуации в регионе

Власти Сахалина сообщили об ужесточении контроля за незаконными мигрантами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске
Движение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Движение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 дек - РИА Новости. Ужесточены меры контроля за незаконно пребывающими в Сахалинскую область иностранными гражданами, информирует правительство региона.
"Губернатор Валерий Лимаренко провел рабочее совещание с руководителями региональных правоохранительных и надзорных органов, на котором обсуждены вопросы, связанные с миграционной ситуацией в Сахалинской области", – говорится в сообщении в Telegram-канале.
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По данным пресс-службы, принят ряд решений об ужесточении мер контроля за нелегальными мигрантами и проведении комплекса мероприятий по выявлению нарушений со стороны и иностранных граждан, и недобросовестных работодателей. Это позволит жестко и принципиально реагировать на все выявленные нарушения в данной сфере.
 
Валерий ЛимаренкоСахалинСахалинская область
 
 
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