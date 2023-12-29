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В Москве завершили прививочную кампанию - РИА Новости, 29.12.2023
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12:35 29.12.2023 (обновлено: 13:05 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/rospotrebnadzor-1918937131.html
В Москве завершили прививочную кампанию
В Москве завершили прививочную кампанию - РИА Новости, 29.12.2023
В Москве завершили прививочную кампанию
Вакцинация в медицинских организациях Москвы завершилась, в столице привили свыше 7,7 миллиона человек, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:35
2023-12-29T13:05
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вакцинация в медицинских организациях Москвы завершилась, в столице привили свыше 7,7 миллиона человек, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. "Вакцинальная кампания в медицинских организациях города завершена. За счет всех источников финансирования в Москве привито 7 728 080 человек, что составляет 61,1% от численности населения города", - говорится в сообщении. Уточняется, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве соответствует осенне-зимнему сезону. "За последнюю неделю в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах, при этом заболеваемость среди детей 0-2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет - ниже эпидемических порогов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html
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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве завершили прививочную кампанию

Роспотребнадзор: в Москве вакцинировались свыше 7,7 млн человек

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКампания по вакцинации от гриппа
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Кампания по вакцинации от гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вакцинация в медицинских организациях Москвы завершилась, в столице привили свыше 7,7 миллиона человек, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
"Вакцинальная кампания в медицинских организациях города завершена. За счет всех источников финансирования в Москве привито 7 728 080 человек, что составляет 61,1% от численности населения города", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве соответствует осенне-зимнему сезону.
"За последнюю неделю в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах, при этом заболеваемость среди детей 0-2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет - ниже эпидемических порогов", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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