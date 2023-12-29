https://ria.ru/20231229/rospotrebnadzor-1918937131.html

В Москве завершили прививочную кампанию

В Москве завершили прививочную кампанию - РИА Новости, 29.12.2023

В Москве завершили прививочную кампанию

Вакцинация в медицинских организациях Москвы завершилась, в столице привили свыше 7,7 миллиона человек, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:35

2023-12-29T12:35

2023-12-29T13:05

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вакцинация в медицинских организациях Москвы завершилась, в столице привили свыше 7,7 миллиона человек, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. "Вакцинальная кампания в медицинских организациях города завершена. За счет всех источников финансирования в Москве привито 7 728 080 человек, что составляет 61,1% от численности населения города", - говорится в сообщении. Уточняется, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве соответствует осенне-зимнему сезону. "За последнюю неделю в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах, при этом заболеваемость среди детей 0-2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет - ниже эпидемических порогов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html

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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)