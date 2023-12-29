https://ria.ru/20231229/religiya-1918941842.html

Итоги года в сфере религии

Итоги года в сфере религии - РИА Новости, 29.12.2023

Итоги года в сфере религии

В 2023 году в РПЦ вернулись икона "Троица" Андрея Рублева, серебряная рака Александра Невского и чудотворный список Казанской иконы Богородицы XVI века... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:54

2023-12-29T12:54

2023-12-29T12:54

религия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В 2023 году в РПЦ вернулись икона "Троица" Андрея Рублева, серебряная рака Александра Невского и чудотворный список Казанской иконы Богородицы XVI века. Каноническая УПЦ продолжила отстаивать право на существование, невзирая на возросшее давление киевского режима. Духовенство всех традиционных конфессий России продемонстрировало единство в поддержании мира на фоне обострения Палестино-Израильского конфликта. Новый импульс развития в России получил буддизм с открытием монастыря в Туве и проведением Первого международного буддийского форума в Бурятии. РИА Новости рассказывает об этих и других важных для верующих событиях и тенденциях года. Возвращение святыньЦелый ряд почитаемых святынь возвратились в храмы Русской православной церкви в 2023 году. В мае президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви "Святую Троицу" кисти преподобного Андрея Рублева – одну из самых известных русских икон XV века, хранившуюся в Третьяковской галерее. С 4 июня (дня Святой Троицы) по 19 июля верующие могли поклониться ей в храме Христа Спасителя, после чего икона была направлена в реставрационный центр Грабаря. Ожидается, что затем она вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В сентябре из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру во временное пользование на 49 лет была передана рака святого князя Александра Невского, изъятая из лавры и переданная в музей в 1922 году. Это не только святыня для верующих, но и уникальное произведение ювелирного искусства эпохи "елизаветинского барокко" – рака была создана по указу императрицы Елизаветы Петровны из первого серебра, добытого в 1742 году на Алтае. Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, был похищен в 1918 году и считался утерянным – пока в День народного единства, 4 ноября 2023 года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл не объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом, подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади. Гонения на каноническую УПЦ Гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заметно усилились в 2023 году: власти пытаются законодательно запретить УПЦ в Верховной Раде, ссылаясь на ее связь с Россией, захватить Киево-Печерскую лавру и передать ее раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Попытки выселить монахов канонической церкви из лавры и провокации осаждающих монастырь сторонников ПЦУ при попустительстве полиции продолжаются с весны 2023 года. Наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявивший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) приговорили к пяти годам лишения свободы. Подвергаются преследованиям и другие иерархи, клирики, монашествующие и миряне УПЦ. Позволяющий запретить УПЦ скандальный законопроект №8371, принятый в первом чтении в октябре, по словам спикера Рады Руслана Стефанчука, может быть принят во втором чтении уже в начале 2024 года. Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Кроме того, законопроект осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк: он заявил, что действия украинских властей противоречат свободе вероисповедания и международному праву, однако уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отверг это обвинение. Реакция на обострение конфликта в ГазеВ разгар конфликта в секторе Газа, в ходе которого представители традиционных религий России неоднократно призывали к миру и прекращению огня, беспорядки на этнической и религиозной почве начались в Дагестане. Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. На произошедшее в числе первых отреагировали духовные лидеры российских конфессий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, отметив, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших в Дагестан безоружных людей. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Махачкалу сотрясла циничная провокация пособников разжигания межнациональной розни, организованная извне врагами России и ислама. А глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода призвал руководство страны и правоохранителей найти и строго наказать погромщиков по закону. Конференция "Сознание животных" Первая международная конференция "Сознание животных", организованная крупнейшим российским исследователем сознания академиком Константином Анохиным, прошла в мае в индийском городе Дхарамсала с участием Далай-ламы XIV. Ведущие мировые нейроученые, биологи и философы из России и еще более десяти стран, а также буддийские монахи-исследователи обсудили на ней, в частности, вопросы наличия сознания и способности к страданию у разных видов животных, а также шаги по усовершенствованию этики обращения с ними. В организации конференции участвовал Институт перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, московский фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва). Монастырь в Кызыле и буддийский форум в Улан-Удэ2023 год ознаменовался важными вехами в развитии буддизма в традиционно буддийских регионах России - Туве и Бурятии. В апреле в Кызыле открылся новопостроенный буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг", или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Он возведен на месте, которое благословил Далай-лама XIV во время своего единственного визита в Туву в 1992 году, по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу. Этот монастырь Далай-лама взял под свое покровительство, подарив ему буддийские реликвии. В сентябре в монастыре уже состоялась первая международная научная конференция "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития", собравшая более ста ученых, врачей, буддийских лам и монахов, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края и Горного Алтая. Среди ее зарубежных участников были специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии и Шри-Ланки. А в столице Бурятии Улан-Удэ и Иволгинском дацане 17-19 августа прошел I Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" – беспрецедентных для России масштабов. В нем приняли участие более 600 человек – представители духовенства, государственных органов, науки и культуры из 13 стран мира. Они призвали все буддийские организации и верующих по всему миру объединиться, чтобы содействовать развитию сострадания и гармонии. Представитель Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) в Москве Дид Хамбо-лама Даши-Нима Содномдоржиев назвал проведение этого форума знаком развития буддизма в современном российском обществе. Организаторами форума выступили Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям. Кадровые перестановки в РПЦ: Крым и АфрикаЗаседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) 11 октября сменило руководство в ключевых – и самых "молодых" – церковных территориальных структурах. На нем митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) был назначен главой Крымской митрополии, образованной в 2022 году. В марте архиерей, возглавлявший тогда Псковскую митрополию, провел экскурсию по историко-археологическому парку "Херсонес Таврический" для президента России Владимира Путина, рассказав о ходе раскопок и планах его развития: строительстве музея христианства, работе над музеем "Россия — моя история" и экспозицией об истории Крыма и Новороссии. Митрополит Клинский Леонид (Горбачев) был освобожден от должности патриаршего экзарха Африки, которую занимал с момента создания экзархата – декабря 2021 года, "с благодарностью за понесенные труды". Исполняющим обязанности экзарха Африки был назначен епископ Зарайский Константин (Островский). Возможность канонизация СувороваВ августе Священный синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал вопрос о канонизации полководца Александра Суворова в профильную Синодальную комиссию по канонизации святых, фактически запустив подготовку возможной канонизации генералиссимуса. В Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами после этого сказали РИА Новости, что актуальность этого решения несомненна, таким мнением поделился исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ отдела священник Георгий Шабалов. А участник комиссии по канонизации протоиерей Кирилл Каледа рассказал РИА Новости, что теперь комиссия будет детально исследовать имеющиеся сведения о Суворове, на основании которых может быть принято решение о прославлении полководца в лике святых. Константинопольский патриархат искажает учениеАрхиерейское совещание РПЦ – крупнейшее и самое представительное за последние годы собрание ее иерархов, которое было обязательно для тех из них, которые служат на территории России, – 19 июля заявило о том, что Константинопольский патриархат исказил православное учение о Церкви. Священный синод утвердил принятый совещанием документ "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей" 24 августа. Документ доказывает неправомерность притязаний Константинопольского патриархата на первенство власти среди поместных Церквей и констатирует, что отмена Константинополем соборных решений любой давности ввергает межцерковные отношения в хаос. А именно после отмены акта 1686 года о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату на Украине возникла раскольничья ПЦУ. В документе РПЦ также заявила о том, что не признает автокефалий, созданных Константинополем без ведома других Церквей. Миротворческие визиты кардинала ДзуппиОдной из самых обсуждаемых инициатив Ватикана стали визиты на Украину, в Россию, США и Китай папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, которому папа Римский Франциск поручил "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине". Его двухдневный летний визит в Киев в Ватикане охарактеризовали как "краткий, но насыщенный". В Москве Дзуппи был в конце июля, встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Папский посланник посещал также США и встречался с президентом США Джо Байденом. А затем Дзуппи совершил визит также в Пекин. Эксперты связали с его визитами большие надежды, впрочем, в интервью газете il Resto del Carlino 2 июля кардинал признавал: у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения конфликта. Еврейские и мусульманские культурные событияМосковский театр эстрады открылся в октябре после трехлетней реставрации премьерой еврейского мистического мюзикла о трагической любви "Между двух миров": адаптацией знаковой пьесы Семена Ан-ского "Диббук", впервые поставленной Евгением Вахтанговым в 1922 году. А Еврейский музей и центр толерантности в октябре открыл выставочный проект "Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века", представив более 100 произведений из собраний Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. Александра Пушкина, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея архитектуры им. Алексея Щусева и других музеев и частных коллекций. А на престижном XXI Московском международном конкурсе чтецов Корана в ноябре впервые за всю историю проекта победил россиянин – Айёмиддин Фархудинов. В конкурсе приняли участие представители 31 страны, в основном арабо-мусульманского мира. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев РФ при поддержке Университета гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) и посольства ОАЭ в Москве.

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Дарья Буймова

россия, украина, ватикан, маттео дзуппи, владимир путин, александр невский, константинопольский патриархат, русская православная церковь, русский музей, религия