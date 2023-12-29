https://ria.ru/20231229/religiya-1918941842.html
Итоги года в сфере религии
Итоги года в сфере религии - РИА Новости, 29.12.2023
Итоги года в сфере религии
В 2023 году в РПЦ вернулись икона "Троица" Андрея Рублева, серебряная рака Александра Невского и чудотворный список Казанской иконы Богородицы XVI века... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:54
2023-12-29T12:54
2023-12-29T12:54
религия
россия
украина
ватикан
маттео дзуппи
владимир путин
александр невский
константинопольский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885172285_0:538:2683:2047_1920x0_80_0_0_add6335c072b3fb6146eadc57440cbcb.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В 2023 году в РПЦ вернулись икона "Троица" Андрея Рублева, серебряная рака Александра Невского и чудотворный список Казанской иконы Богородицы XVI века. Каноническая УПЦ продолжила отстаивать право на существование, невзирая на возросшее давление киевского режима. Духовенство всех традиционных конфессий России продемонстрировало единство в поддержании мира на фоне обострения Палестино-Израильского конфликта. Новый импульс развития в России получил буддизм с открытием монастыря в Туве и проведением Первого международного буддийского форума в Бурятии. РИА Новости рассказывает об этих и других важных для верующих событиях и тенденциях года. Возвращение святыньЦелый ряд почитаемых святынь возвратились в храмы Русской православной церкви в 2023 году. В мае президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви "Святую Троицу" кисти преподобного Андрея Рублева – одну из самых известных русских икон XV века, хранившуюся в Третьяковской галерее. С 4 июня (дня Святой Троицы) по 19 июля верующие могли поклониться ей в храме Христа Спасителя, после чего икона была направлена в реставрационный центр Грабаря. Ожидается, что затем она вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В сентябре из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру во временное пользование на 49 лет была передана рака святого князя Александра Невского, изъятая из лавры и переданная в музей в 1922 году. Это не только святыня для верующих, но и уникальное произведение ювелирного искусства эпохи "елизаветинского барокко" – рака была создана по указу императрицы Елизаветы Петровны из первого серебра, добытого в 1742 году на Алтае. Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, был похищен в 1918 году и считался утерянным – пока в День народного единства, 4 ноября 2023 года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл не объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом, подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади. Гонения на каноническую УПЦ Гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заметно усилились в 2023 году: власти пытаются законодательно запретить УПЦ в Верховной Раде, ссылаясь на ее связь с Россией, захватить Киево-Печерскую лавру и передать ее раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Попытки выселить монахов канонической церкви из лавры и провокации осаждающих монастырь сторонников ПЦУ при попустительстве полиции продолжаются с весны 2023 года. Наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявивший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) приговорили к пяти годам лишения свободы. Подвергаются преследованиям и другие иерархи, клирики, монашествующие и миряне УПЦ. Позволяющий запретить УПЦ скандальный законопроект №8371, принятый в первом чтении в октябре, по словам спикера Рады Руслана Стефанчука, может быть принят во втором чтении уже в начале 2024 года. Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Кроме того, законопроект осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк: он заявил, что действия украинских властей противоречат свободе вероисповедания и международному праву, однако уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отверг это обвинение. Реакция на обострение конфликта в ГазеВ разгар конфликта в секторе Газа, в ходе которого представители традиционных религий России неоднократно призывали к миру и прекращению огня, беспорядки на этнической и религиозной почве начались в Дагестане. Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. На произошедшее в числе первых отреагировали духовные лидеры российских конфессий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, отметив, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших в Дагестан безоружных людей. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Махачкалу сотрясла циничная провокация пособников разжигания межнациональной розни, организованная извне врагами России и ислама. А глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода призвал руководство страны и правоохранителей найти и строго наказать погромщиков по закону. Конференция "Сознание животных" Первая международная конференция "Сознание животных", организованная крупнейшим российским исследователем сознания академиком Константином Анохиным, прошла в мае в индийском городе Дхарамсала с участием Далай-ламы XIV. Ведущие мировые нейроученые, биологи и философы из России и еще более десяти стран, а также буддийские монахи-исследователи обсудили на ней, в частности, вопросы наличия сознания и способности к страданию у разных видов животных, а также шаги по усовершенствованию этики обращения с ними. В организации конференции участвовал Институт перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, московский фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва). Монастырь в Кызыле и буддийский форум в Улан-Удэ2023 год ознаменовался важными вехами в развитии буддизма в традиционно буддийских регионах России - Туве и Бурятии. В апреле в Кызыле открылся новопостроенный буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг", или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Он возведен на месте, которое благословил Далай-лама XIV во время своего единственного визита в Туву в 1992 году, по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу. Этот монастырь Далай-лама взял под свое покровительство, подарив ему буддийские реликвии. В сентябре в монастыре уже состоялась первая международная научная конференция "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития", собравшая более ста ученых, врачей, буддийских лам и монахов, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края и Горного Алтая. Среди ее зарубежных участников были специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии и Шри-Ланки. А в столице Бурятии Улан-Удэ и Иволгинском дацане 17-19 августа прошел I Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" – беспрецедентных для России масштабов. В нем приняли участие более 600 человек – представители духовенства, государственных органов, науки и культуры из 13 стран мира. Они призвали все буддийские организации и верующих по всему миру объединиться, чтобы содействовать развитию сострадания и гармонии. Представитель Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) в Москве Дид Хамбо-лама Даши-Нима Содномдоржиев назвал проведение этого форума знаком развития буддизма в современном российском обществе. Организаторами форума выступили Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям. Кадровые перестановки в РПЦ: Крым и АфрикаЗаседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) 11 октября сменило руководство в ключевых – и самых "молодых" – церковных территориальных структурах. На нем митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) был назначен главой Крымской митрополии, образованной в 2022 году. В марте архиерей, возглавлявший тогда Псковскую митрополию, провел экскурсию по историко-археологическому парку "Херсонес Таврический" для президента России Владимира Путина, рассказав о ходе раскопок и планах его развития: строительстве музея христианства, работе над музеем "Россия — моя история" и экспозицией об истории Крыма и Новороссии. Митрополит Клинский Леонид (Горбачев) был освобожден от должности патриаршего экзарха Африки, которую занимал с момента создания экзархата – декабря 2021 года, "с благодарностью за понесенные труды". Исполняющим обязанности экзарха Африки был назначен епископ Зарайский Константин (Островский). Возможность канонизация СувороваВ августе Священный синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал вопрос о канонизации полководца Александра Суворова в профильную Синодальную комиссию по канонизации святых, фактически запустив подготовку возможной канонизации генералиссимуса. В Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами после этого сказали РИА Новости, что актуальность этого решения несомненна, таким мнением поделился исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ отдела священник Георгий Шабалов. А участник комиссии по канонизации протоиерей Кирилл Каледа рассказал РИА Новости, что теперь комиссия будет детально исследовать имеющиеся сведения о Суворове, на основании которых может быть принято решение о прославлении полководца в лике святых. Константинопольский патриархат искажает учениеАрхиерейское совещание РПЦ – крупнейшее и самое представительное за последние годы собрание ее иерархов, которое было обязательно для тех из них, которые служат на территории России, – 19 июля заявило о том, что Константинопольский патриархат исказил православное учение о Церкви. Священный синод утвердил принятый совещанием документ "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей" 24 августа. Документ доказывает неправомерность притязаний Константинопольского патриархата на первенство власти среди поместных Церквей и констатирует, что отмена Константинополем соборных решений любой давности ввергает межцерковные отношения в хаос. А именно после отмены акта 1686 года о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату на Украине возникла раскольничья ПЦУ. В документе РПЦ также заявила о том, что не признает автокефалий, созданных Константинополем без ведома других Церквей. Миротворческие визиты кардинала ДзуппиОдной из самых обсуждаемых инициатив Ватикана стали визиты на Украину, в Россию, США и Китай папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, которому папа Римский Франциск поручил "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине". Его двухдневный летний визит в Киев в Ватикане охарактеризовали как "краткий, но насыщенный". В Москве Дзуппи был в конце июля, встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Папский посланник посещал также США и встречался с президентом США Джо Байденом. А затем Дзуппи совершил визит также в Пекин. Эксперты связали с его визитами большие надежды, впрочем, в интервью газете il Resto del Carlino 2 июля кардинал признавал: у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения конфликта. Еврейские и мусульманские культурные событияМосковский театр эстрады открылся в октябре после трехлетней реставрации премьерой еврейского мистического мюзикла о трагической любви "Между двух миров": адаптацией знаковой пьесы Семена Ан-ского "Диббук", впервые поставленной Евгением Вахтанговым в 1922 году. А Еврейский музей и центр толерантности в октябре открыл выставочный проект "Процесс. Франц Кафка и искусство ХХ века", представив более 100 произведений из собраний Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. Александра Пушкина, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея архитектуры им. Алексея Щусева и других музеев и частных коллекций. А на престижном XXI Московском международном конкурсе чтецов Корана в ноябре впервые за всю историю проекта победил россиянин – Айёмиддин Фархудинов. В конкурсе приняли участие представители 31 страны, в основном арабо-мусульманского мира. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев РФ при поддержке Университета гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) и посольства ОАЭ в Москве.
https://ria.ru/20230720/pronicheva-1885182255.html
https://ria.ru/20231207/tikhon-1914447894.html
https://ria.ru/20231227/izrail-1918412166.html
https://ria.ru/20231227/mozg-1918248225.html
https://ria.ru/20231208/buddizm-1914791301.html
https://ria.ru/20230122/rpts-1846573235.html
https://ria.ru/20231128/suvorov-1912372889.html
https://ria.ru/20230711/lavra-1883540409.html
https://ria.ru/20230702/vatikan-1881773562.html
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html
россия
украина
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885172285_0:18:2683:2030_1920x0_80_0_0_48b1dca5a2b7dc026ab99d7554e4a115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ватикан, маттео дзуппи, владимир путин, александр невский, константинопольский патриархат, русская православная церковь, русский музей, религия
Религия, Россия, Украина, Ватикан, Маттео Дзуппи, Владимир Путин, Александр Невский, Константинопольский патриархат, Русская православная церковь, Русский музей, Религия
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В 2023 году в РПЦ вернулись икона "Троица" Андрея Рублева, серебряная рака Александра Невского и чудотворный список Казанской иконы Богородицы XVI века. Каноническая УПЦ продолжила отстаивать право на существование, невзирая на возросшее давление киевского режима. Духовенство всех традиционных конфессий России продемонстрировало единство в поддержании мира на фоне обострения Палестино-Израильского конфликта. Новый импульс развития в России получил буддизм с открытием монастыря в Туве и проведением Первого международного буддийского форума в Бурятии. РИА Новости рассказывает об этих и других важных для верующих событиях и тенденциях года.
Целый ряд почитаемых святынь возвратились в храмы Русской православной церкви в 2023 году. В мае президент России Владимир Путин
распорядился вернуть Церкви "Святую Троицу" кисти преподобного Андрея Рублева – одну из самых известных русских икон XV века, хранившуюся в Третьяковской галерее. С 4 июня (дня Святой Троицы) по 19 июля верующие могли поклониться ей в храме Христа Спасителя, после чего икона была направлена в реставрационный центр Грабаря. Ожидается, что затем она вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В сентябре из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру во временное пользование на 49 лет была передана рака святого князя Александра Невского, изъятая из лавры и переданная в музей в 1922 году. Это не только святыня для верующих, но и уникальное произведение ювелирного искусства эпохи "елизаветинского барокко" – рака была создана по указу императрицы Елизаветы Петровны
из первого серебра, добытого в 1742 году на Алтае.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, был похищен в 1918 году и считался утерянным – пока в День народного единства, 4 ноября 2023 года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл не объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом, подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
Елена Проничева: "Святую Троицу" можно сохранить только общими усилиями
Гонения на каноническую УПЦ
Гонения киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заметно усилились в 2023 году: власти пытаются законодательно запретить УПЦ в Верховной Раде, ссылаясь на ее связь с Россией, захватить Киево-Печерскую лавру и передать ее раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).
Попытки выселить монахов канонической церкви из лавры и провокации осаждающих монастырь сторонников ПЦУ при попустительстве полиции продолжаются с весны 2023 года. Наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявивший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) приговорили к пяти годам лишения свободы. Подвергаются преследованиям и другие иерархи, клирики, монашествующие и миряне УПЦ.
Позволяющий запретить УПЦ скандальный законопроект №8371, принятый в первом чтении в октябре, по словам спикера Рады Руслана Стефанчука
, может быть принят во втором чтении уже в начале 2024 года. Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Кроме того, законопроект осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк: он заявил, что действия украинских властей противоречат свободе вероисповедания и международному праву, однако уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отверг это обвинение.
Митрополит Тихон высказался о предавших православие украинских священниках
Реакция на обострение конфликта в Газе
В разгар конфликта в секторе Газа, в ходе которого представители традиционных религий России неоднократно призывали к миру и прекращению огня, беспорядки на этнической и религиозной почве начались в Дагестане. Вечером 29 октября толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.
На произошедшее в числе первых отреагировали духовные лидеры российских конфессий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, отметив, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших в Дагестан безоружных людей. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Махачкалу сотрясла циничная провокация пособников разжигания межнациональной розни, организованная извне врагами России и ислама. А глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода
призвал руководство страны и правоохранителей найти и строго наказать погромщиков по закону.
Экс-замглавы МИД Израиля предположил, когда закончится конфликт в Газе
Конференция "Сознание животных"
Первая международная конференция "Сознание животных", организованная крупнейшим российским исследователем сознания академиком Константином Анохиным, прошла в мае в индийском городе Дхарамсала с участием Далай-ламы XIV
. Ведущие мировые нейроученые, биологи и философы из России и еще более десяти стран, а также буддийские монахи-исследователи обсудили на ней, в частности, вопросы наличия сознания и способности к страданию у разных видов животных, а также шаги по усовершенствованию этики обращения с ними.
В организации конференции участвовал Институт перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, московский фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).
Что делает нас людьми. Ученые раскрыли секрет мозга человека
Монастырь в Кызыле и буддийский форум в Улан-Удэ
2023 год ознаменовался важными вехами в развитии буддизма в традиционно буддийских регионах России - Туве и Бурятии. В апреле в Кызыле открылся новопостроенный буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг", или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Он возведен на месте, которое благословил Далай-лама XIV во время своего единственного визита в Туву в 1992 году, по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу
. Этот монастырь Далай-лама взял под свое покровительство, подарив ему буддийские реликвии.
В сентябре в монастыре уже состоялась первая международная научная конференция "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития", собравшая более ста ученых, врачей, буддийских лам и монахов, представителей органов власти, руководителей и преподавателей вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, городов Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края и Горного Алтая. Среди ее зарубежных участников были специалисты по восточной медицине из Китая, Монголии и Шри-Ланки.
А в столице Бурятии Улан-Удэ и Иволгинском дацане 17-19 августа прошел I Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" – беспрецедентных для России масштабов. В нем приняли участие более 600 человек – представители духовенства, государственных органов, науки и культуры из 13 стран мира. Они призвали все буддийские организации и верующих по всему миру объединиться, чтобы содействовать развитию сострадания и гармонии.
Представитель Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) в Москве Дид Хамбо-лама Даши-Нима Содномдоржиев назвал проведение этого форума знаком развития буддизма в современном российском обществе. Организаторами форума выступили Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
Буддийскую академию хотят создать в Москве в ближайшие годы
Кадровые перестановки в РПЦ: Крым и Африка
Заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) 11 октября сменило руководство в ключевых – и самых "молодых" – церковных территориальных структурах. На нем митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) был назначен главой Крымской митрополии, образованной в 2022 году. В марте архиерей, возглавлявший тогда Псковскую митрополию, провел экскурсию по историко-археологическому парку "Херсонес Таврический" для президента России Владимира Путина, рассказав о ходе раскопок и планах его развития: строительстве музея христианства, работе над музеем "Россия — моя история" и экспозицией об истории Крыма и Новороссии.
Митрополит Клинский Леонид (Горбачев) был освобожден от должности патриаршего экзарха Африки, которую занимал с момента создания экзархата – декабря 2021 года, "с благодарностью за понесенные труды". Исполняющим обязанности экзарха Африки был назначен епископ Зарайский Константин (Островский).
Посол ЮАР в России допустил усиление позиций РПЦ в Африке
Возможность канонизация Суворова
В августе Священный синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал вопрос о канонизации полководца Александра Суворова в профильную Синодальную комиссию по канонизации святых, фактически запустив подготовку возможной канонизации генералиссимуса.
В Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами после этого сказали РИА Новости, что актуальность этого решения несомненна, таким мнением поделился исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ отдела священник Георгий Шабалов. А участник комиссии по канонизации протоиерей Кирилл Каледа рассказал РИА Новости, что теперь комиссия будет детально исследовать имеющиеся сведения о Суворове, на основании которых может быть принято решение о прославлении полководца в лике святых.
Всемирный русский народный собор поддержал идею канонизации Суворова
Константинопольский патриархат искажает учение
Архиерейское совещание РПЦ
– крупнейшее и самое представительное за последние годы собрание ее иерархов, которое было обязательно для тех из них, которые служат на территории России
, – 19 июля заявило о том, что Константинопольский патриархат
исказил православное учение о Церкви. Священный синод утвердил принятый совещанием документ "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей" 24 августа.
Документ доказывает неправомерность притязаний Константинопольского патриархата на первенство власти среди поместных Церквей и констатирует, что отмена Константинополем соборных решений любой давности ввергает межцерковные отношения в хаос. А именно после отмены акта 1686 года о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату на Украине
возникла раскольничья ПЦУ. В документе РПЦ также заявила о том, что не признает автокефалий, созданных Константинополем без ведома других Церквей.
РПЦ: Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриархату
Миротворческие визиты кардинала Дзуппи
Одной из самых обсуждаемых инициатив Ватикана
стали визиты на Украину, в Россию, США
и Китай
папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи
, которому папа Римский Франциск
поручил "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине". Его двухдневный летний визит в Киев
в Ватикане охарактеризовали как "краткий, но насыщенный".
В Москве
Дзуппи был в конце июля, встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, помощником президента РФ Юрием Ушаковым
и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой
. Папский посланник посещал также США и встречался с президентом США Джо Байденом
. А затем Дзуппи совершил визит также в Пекин
. Эксперты связали с его визитами большие надежды, впрочем, в интервью газете il Resto del Carlino 2 июля кардинал признавал: у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения конфликта.
Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине
Еврейские и мусульманские культурные события
Московский театр эстрады открылся в октябре после трехлетней реставрации премьерой еврейского мистического мюзикла о трагической любви "Между двух миров": адаптацией знаковой пьесы Семена Ан-ского "Диббук", впервые поставленной Евгением Вахтанговым
в 1922 году. А Еврейский музей и центр толерантности в октябре открыл выставочный проект "Процесс. Франц Кафка
и искусство ХХ века", представив более 100 произведений из собраний Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. Александра Пушкина
, Русского музея
, Третьяковской галереи
, Музея архитектуры им. Алексея Щусева
и других музеев и частных коллекций.
А на престижном XXI Московском международном конкурсе чтецов Корана в ноябре впервые за всю историю проекта победил россиянин – Айёмиддин Фархудинов. В конкурсе приняли участие представители 31 страны, в основном арабо-мусульманского мира. Проект организован Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев РФ при поддержке Университета гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ
) и посольства ОАЭ в Москве.
Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева