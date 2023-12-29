https://ria.ru/20231229/putin-1918958134.html

Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы

Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы - РИА Новости, 29.12.2023

Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:48

2023-12-29T13:48

2023-12-29T13:48

экономика

россия

москва

симферополь

владимир путин

аэрофлот

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год. "Так и сделаем", - ответил Путин на просьбу Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по "плоским" тарифам. Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва - Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО. "Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.

https://ria.ru/20231225/aeroflot-1917836347.html

https://ria.ru/20231229/aeroflot-1918951743.html

россия

москва

симферополь

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Дарья Буймова

экономика, россия, москва, симферополь, владимир путин, аэрофлот