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Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы - РИА Новости, 29.12.2023
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13:48 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/putin-1918958134.html
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы - РИА Новости, 29.12.2023
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы
Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:48
2023-12-29T13:48
экономика
россия
москва
симферополь
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год. "Так и сделаем", - ответил Путин на просьбу Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по "плоским" тарифам. Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва - Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО. "Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.
https://ria.ru/20231225/aeroflot-1917836347.html
https://ria.ru/20231229/aeroflot-1918951743.html
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экономика, россия, москва, симферополь, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Москва, Симферополь, Владимир Путин, Аэрофлот
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы

Путин согласился с предложением продлить "плоские" тарифы на 2024 год

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год.
"Так и сделаем", - ответил Путин на просьбу Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по "плоским" тарифам.
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Ретрорейсы в честь столетия "Аэрофлота": путешествие в авиапрошлое
25 декабря, 06:30
Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва - Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО.
"Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Аэрофлот" в этом году увеличит перевозки пассажиров на 15 процентов
Вчера, 13:25
 
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