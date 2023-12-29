https://ria.ru/20231229/putin-1918958134.html
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы - РИА Новости, 29.12.2023
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы
Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:48
2023-12-29T13:48
2023-12-29T13:48
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симферополь
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год. "Так и сделаем", - ответил Путин на просьбу Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по "плоским" тарифам. Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва - Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО. "Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.
https://ria.ru/20231225/aeroflot-1917836347.html
https://ria.ru/20231229/aeroflot-1918951743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, москва, симферополь, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Москва, Симферополь, Владимир Путин, Аэрофлот
Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" продлить "плоские" тарифы
Путин согласился с предложением продлить "плоские" тарифы на 2024 год
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы "Аэрофлота" Сергея Александровского продлить действие "плоских" тарифов на следующий год.
"Так и сделаем", - ответил Путин на просьбу Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по "плоским" тарифам.
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Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва
- Симферополь
. В 2015 году программа расширена на города ДФО.
"Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.
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