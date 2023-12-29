https://ria.ru/20231229/putin-1918949756.html
Песков не стал отвечать на вопрос о числе доверенных лиц Путина
Песков не стал отвечать на вопрос о числе доверенных лиц Путина - РИА Новости, 29.12.2023
Песков не стал отвечать на вопрос о числе доверенных лиц Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о причине регистрации именно 346 доверенных лиц кандидата на должность президента... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:19
2023-12-29T13:19
2023-12-29T13:19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о причине регистрации именно 346 доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина, заявил, что этот вопрос необходимо задавать не ему, а пресс-секретарю избирательного штаба. "Это уже не ко мне, это в штаб. Там есть Александра Суворова (пресс-секретарь избирательного штаба), моя коллега, прошу вас обращаться к ней, это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, почему в перечень доверенных лиц Путина вошло именно 346 человек, как формировался этот список и будет ли он пополняться. Всего доверенными лицами кандидата на должность президента России Владимира Путина стали 346 человек. Ранее Суворова сообщила, что подготовка документов на доверенных лиц Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек.
https://ria.ru/20231225/shaman-1917872773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков не стал отвечать на вопрос о числе доверенных лиц Путина
Песков перенаправил вопрос о числе доверенных лиц Путина в избирательный штаб
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о причине регистрации именно 346 доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина, заявил, что этот вопрос необходимо задавать не ему, а пресс-секретарю избирательного штаба.
"Это уже не ко мне, это в штаб. Там есть Александра Суворова (пресс-секретарь избирательного штаба), моя коллега, прошу вас обращаться к ней, это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, почему в перечень доверенных лиц Путина вошло именно 346 человек, как формировался этот список и будет ли он пополняться.
Всего доверенными лицами кандидата на должность президента России Владимира Путина стали 346 человек. Ранее Суворова сообщила, что подготовка документов на доверенных лиц Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек.
Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина