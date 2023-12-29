https://ria.ru/20231229/putin-1918902985.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2023
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:50
2023-12-29T09:50
2023-12-29T09:50
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту положительно оценивают 80% опрошенных, недовольны его работой 9%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Общество
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 80%