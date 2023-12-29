https://ria.ru/20231229/provokatsiya-1918973245.html

Российские спецслужбы сорвали провокацию СБУ в Запорожской области

Российские спецслужбы сорвали провокацию СБУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.12.2023

Российские спецслужбы сорвали провокацию СБУ в Запорожской области

Российские спецслужбы сорвали в Запорожской области на стадии подготовки провокацию украинских спецслужб, которая могла привести к жертвам среди мирного... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:17

2023-12-29T14:17

2023-12-29T14:17

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы сорвали в Запорожской области на стадии подготовки провокацию украинских спецслужб, которая могла привести к жертвам среди мирного населения, рассказал РИА Новости сотрудник спецслужб России. По его словам, в ряде телеграм-каналов появилась информация о якобы планирующихся митингах в крупных городах Запорожской области. "Данная информация не могла остаться без нашего внимания. В ходе оперативной и аналитической работы выяснилось, что целью данных призывов являлось только лишь собрать в определённом месте большой количество людей. После чего с большой долей вероятности могла произойти провокация, которая привела бы к множеству жертв", - рассказал собеседник агентства. Целью таких провокаций он назвал запугивание мирных жителей и дискредитацию действующей власти. "Работа по контролю за подобного рода сообщениями ведётся круглосуточно. Противодействие и реакция проходят незамедлительно. Мы призываем граждан использовать информацию только с официальных ресурсов администраций и ведомств. Любой призыв к митингам или другим массовым собраниям людей на неофициальных ресурсах - попытка очередной провокации", - добавил представитель спецслужб.

https://ria.ru/20231211/provokatsiya-1915116400.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912432266.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина