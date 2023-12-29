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На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых - РИА Новости, 29.12.2023
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09:15 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/produkty-1918897275.html
На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых
На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых - РИА Новости, 29.12.2023
На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых
Роспотребнадзор поддержал предложение о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:15
2023-12-29T09:15
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
таможенный союз
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать маркировку пищевой продукции, полученной с использованием насекомых. "Роспотребнадзор поддерживает предложение по вопросу внесения изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование потребителей в наглядной форме", - написано в ответе ведомства. Отмечается, что в соответствии с техрегламентом Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" установлены требования к маркировке пищевой продукции, в том числе об указании ее состава. "В соответствии с пунктом 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011 маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей)", - сказано в письме. Вопрос изменений техрегламента нужно решить комплексно, после завершения процедур, подтверждающих безопасность для здоровья нового вида продукции, и ее госрегистрации, заключается в документе.
https://ria.ru/20231204/markirovka-1913705573.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, таможенный союз, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Таможенный союз, Общество
На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых

Роспотребнадзор поддержал информирование об использовании насекомых в продуктах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина в гипермаркете
Мужчина в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать маркировку пищевой продукции, полученной с использованием насекомых.
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"Роспотребнадзор поддерживает предложение по вопросу внесения изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование потребителей в наглядной форме", - написано в ответе ведомства.
Отмечается, что в соответствии с техрегламентом Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" установлены требования к маркировке пищевой продукции, в том числе об указании ее состава.
"В соответствии с пунктом 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011 маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей)", - сказано в письме.
Вопрос изменений техрегламента нужно решить комплексно, после завершения процедур, подтверждающих безопасность для здоровья нового вида продукции, и ее госрегистрации, заключается в документе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФТаможенный союзОбщество
 
 
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