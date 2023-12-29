https://ria.ru/20231229/produkty-1918897275.html

На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых

На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых - РИА Новости, 29.12.2023

На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых

Роспотребнадзор поддержал предложение о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:15

2023-12-29T09:15

2023-12-29T09:15

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

таможенный союз

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784127961_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_daf469de8121f8c09f6340c121add5a6.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать маркировку пищевой продукции, полученной с использованием насекомых. "Роспотребнадзор поддерживает предложение по вопросу внесения изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование потребителей в наглядной форме", - написано в ответе ведомства. Отмечается, что в соответствии с техрегламентом Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" установлены требования к маркировке пищевой продукции, в том числе об указании ее состава. "В соответствии с пунктом 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011 маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей)", - сказано в письме. Вопрос изменений техрегламента нужно решить комплексно, после завершения процедур, подтверждающих безопасность для здоровья нового вида продукции, и ее госрегистрации, заключается в документе.

https://ria.ru/20231204/markirovka-1913705573.html

https://ria.ru/20230725/nauka-1885552159.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, таможенный союз, общество