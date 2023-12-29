https://ria.ru/20231229/prigovor-1918934582.html
Мосгорсуд приговорил к пяти годам бывшего замглавы МЧС Гуровича
Мосгорсуд приговорил к пяти годам бывшего замглавы МЧС Гуровича - РИА Новости, 29.12.2023
Мосгорсуд приговорил к пяти годам бывшего замглавы МЧС Гуровича
Мосгорсуд вынес приговор бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу за превышение полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:28
2023-12-29T12:28
2023-12-29T12:52
мурманская область
россия
владимир путин
андрей чибис
московский городской суд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мосгорсуд вынес приговор бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу за превышение полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы", — сказал собеседник агентства.Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии общего режима. От гражданского иска потерпевший отказался, поэтому суд снял арест с имущества Гуровича.По версии следствия, в 2020 году подсудимый организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей на строительство в Мурманской области полевого ковидного госпиталя. Однако сооружение возвели "без учета климатических условий региона" и затем демонтировали.Следствие считает, что Гурович "не принял мер для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области недосчитался более 323 миллионов рублей.О том, что госпиталь решено свернуть, губернатор региона Андрей Чибис объявил в октябре 2020 года, спустя четыре месяца после торжественного открытия.Тогда глава области заявил, что объект не понадобился — ситуация в близлежащем вахтовом поселке Белокаменка, очаге заражения, стабилизировалась. Оборудование из госпиталя решили распределить по другим медицинским учреждениям.Гуровича арестовали в середине лета прошлого года, его обвинили в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Вины подсудимый не признал.
https://ria.ru/20220714/gurovich-1802362726.html
https://ria.ru/20231116/advokat-1909877699.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, россия, владимир путин, андрей чибис, московский городской суд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Мурманская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Чибис, Московский городской суд, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Мосгорсуд приговорил к пяти годам бывшего замглавы МЧС Гуровича
Мосгорсуд приговорил бывшего замглавы МЧС к пяти годам за превышение полномочий
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мосгорсуд вынес приговор бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу за превышение полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы", — сказал собеседник агентства.
Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии общего режима. От гражданского иска потерпевший отказался, поэтому суд снял арест с имущества Гуровича.
По версии следствия, в 2020 году подсудимый организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей на строительство в Мурманской области
полевого ковидного госпиталя. Однако сооружение возвели "без учета климатических условий региона" и затем демонтировали.
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Следствие считает, что Гурович "не принял мер для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области недосчитался более 323 миллионов рублей.
О том, что госпиталь решено свернуть, губернатор региона Андрей Чибис
объявил в октябре 2020 года, спустя четыре месяца после торжественного открытия.
Тогда глава области заявил, что объект не понадобился — ситуация в близлежащем вахтовом поселке Белокаменка, очаге заражения, стабилизировалась. Оборудование из госпиталя решили распределить по другим медицинским учреждениям.
Гуровича арестовали в середине лета прошлого года, его обвинили в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Вины подсудимый не признал.
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