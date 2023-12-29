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В подмосковном Егорьевске загорелся склад - РИА Новости, 29.12.2023
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10:57 29.12.2023 (обновлено: 11:37 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/pozhar-1918912944.html
В подмосковном Егорьевске загорелся склад
В подмосковном Егорьевске загорелся склад - РИА Новости, 29.12.2023
В подмосковном Егорьевске загорелся склад
Склад загорелся в подмосковном Егорьевске на 350 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:57
2023-12-29T11:37
егорьевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Егорьевске на 350 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Московской области. Горят склад и материалы на 350 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в тушении задействовано 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС России, в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, строение 1.
https://ria.ru/20231228/zaderzhanie-1918826523.html
егорьевск
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егорьевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Егорьевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В подмосковном Егорьевске загорелся склад

В подмосковном Егорьевске загорелся склад на площади 350 квадратных метров

© МЧС России/TelegramМесто пожара на складе в Егорьевске Московской области. 29 декабря 2023
Место пожара на складе в Егорьевске Московской области. 29 декабря 2023
© МЧС России/Telegram
Место пожара на складе в Егорьевске Московской области. 29 декабря 2023
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Егорьевске на 350 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Московской области. Горят склад и материалы на 350 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в тушении задействовано 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС России, в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, строение 1.
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ЕгорьевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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