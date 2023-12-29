https://ria.ru/20231229/pozhar-1918912944.html

В подмосковном Егорьевске загорелся склад

В подмосковном Егорьевске загорелся склад - РИА Новости, 29.12.2023

В подмосковном Егорьевске загорелся склад

Склад загорелся в подмосковном Егорьевске на 350 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:57

2023-12-29T10:57

2023-12-29T11:37

егорьевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Склад загорелся в подмосковном Егорьевске на 350 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в Московской области. Горят склад и материалы на 350 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в тушении задействовано 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России.Как уточняется на сайте подмосковного главка МЧС России, в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, строение 1.

https://ria.ru/20231228/zaderzhanie-1918826523.html

егорьевск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

егорьевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия