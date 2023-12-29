https://ria.ru/20231229/pozhar-1918895232.html

В Волгоградской области при пожаре погибли три человека

В Волгоградской области при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 29.12.2023

В Волгоградской области при пожаре погибли три человека

Трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области, ещё один ребёнок пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:01

2023-12-29T09:01

2023-12-29T10:33

происшествия

волгоградская область

калач-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 29 дек - РИА Новости. Трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области, ещё один ребёнок пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре в Калаче-на-Дону поступило около полуночи."При пожаре в частном доме (размер в плане 8х8, горел по всей площади) - обнаружены трое погибших, двое из них дети, ещё один ребёнок спасён, в тяжёлом состоянии - госпитализирован", - сообщили в МЧС.По данным ведомства, погибшим детям 6 лет и один год. Возгорание ликвидировано.СУСК РФ по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности трем лицам". По данным следствия, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. По информации СК, в доме ещё находился мужчина и один ребёнок, они не пострадали.Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с гибелью 34-летней женщины и двух детей.

https://ria.ru/20231228/pozhar-1918734022.html

волгоградская область

калач-на-дону

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, калач-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)