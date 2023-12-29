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В Волгоградской области при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 29.12.2023
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09:01 29.12.2023 (обновлено: 10:33 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/pozhar-1918895232.html
В Волгоградской области при пожаре погибли три человека
В Волгоградской области при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 29.12.2023
В Волгоградской области при пожаре погибли три человека
Трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области, ещё один ребёнок пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:01
2023-12-29T10:33
происшествия
волгоградская область
калач-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 29 дек - РИА Новости. Трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области, ещё один ребёнок пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре в Калаче-на-Дону поступило около полуночи."При пожаре в частном доме (размер в плане 8х8, горел по всей площади) - обнаружены трое погибших, двое из них дети, ещё один ребёнок спасён, в тяжёлом состоянии - госпитализирован", - сообщили в МЧС.По данным ведомства, погибшим детям 6 лет и один год. Возгорание ликвидировано.СУСК РФ по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности трем лицам". По данным следствия, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. По информации СК, в доме ещё находился мужчина и один ребёнок, они не пострадали.Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с гибелью 34-летней женщины и двух детей.
https://ria.ru/20231228/pozhar-1918734022.html
волгоградская область
калач-на-дону
россия
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происшествия, волгоградская область, калач-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Калач-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области при пожаре погибли три человека

В Волгоградской области при пожаре погибли три человека, включая двоих детей

© Фото : СУ СК России по Волгоградской области/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте, где произошел пожар в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области. 29 декабря 2023
Сотрудник СК РФ на месте, где произошел пожар в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : СУ СК России по Волгоградской области/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ на месте, где произошел пожар в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области. 29 декабря 2023
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 дек - РИА Новости. Трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области, ещё один ребёнок пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в Калаче-на-Дону поступило около полуночи.
"При пожаре в частном доме (размер в плане 8х8, горел по всей площади) - обнаружены трое погибших, двое из них дети, ещё один ребёнок спасён, в тяжёлом состоянии - госпитализирован", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, погибшим детям 6 лет и один год. Возгорание ликвидировано.
СУСК РФ по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности трем лицам". По данным следствия, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. По информации СК, в доме ещё находился мужчина и один ребёнок, они не пострадали.
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с гибелью 34-летней женщины и двух детей.
Пожар в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
При пожаре в московской высотке погиб человек, восемь пострадали
Вчера, 12:59
 
ПроисшествияВолгоградская областьКалач-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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