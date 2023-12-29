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В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России - РИА Новости, 29.12.2023
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14:28 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/posolstvo-1918977028.html
В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России
В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России - РИА Новости, 29.12.2023
В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России
Открытие посольства РФ в Буркина-Фасо упрощает и ускоряет контакты между странами, что особенно важно в переходный период, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:28
2023-12-29T14:28
в мире
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абиджан
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УАГАДУГУ, 29 дек - РИА Новости. Открытие посольства РФ в Буркина-Фасо упрощает и ускоряет контакты между странами, что особенно важно в переходный период, заявил РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре. "Как я уже сказал, когда вы находитесь на месте, вам нужно всего несколько минут, чтобы добраться до канцелярии, что отличается от того, когда вам нужно лететь на самолете в Абиджан (в российское представительство – ред.)… Это позволяет нам действовать исправно и делать это в рекордно короткие сроки. Как я говорю, в переходный период все срочно. Нужно действовать быстро, а чтобы действовать быстро, нужно контактировать. То есть проблема расстояния уже разрешена такой близостью", - заявил министр. Кроме того, по его словам, открытие посольства позволяет странам быть ближе. Министр отметил, что решение РФ открыть посольство демонстрирует желание сближения с Уагадугу и желание поддерживать постоянный диалог.
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в мире, россия, абиджан, уагадугу
В мире, Россия, Абиджан, Уагадугу
В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России

МИД Буркина-Фасо: открытие посольства России ускорит контакты между странами

© AP Photo / Sophie GarciaСитуация в Уагадугу, Буркина-Фасо
Ситуация в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Ситуация в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
УАГАДУГУ, 29 дек - РИА Новости. Открытие посольства РФ в Буркина-Фасо упрощает и ускоряет контакты между странами, что особенно важно в переходный период, заявил РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.
«
"Как я уже сказал, когда вы находитесь на месте, вам нужно всего несколько минут, чтобы добраться до канцелярии, что отличается от того, когда вам нужно лететь на самолете в Абиджан (в российское представительство – ред.)… Это позволяет нам действовать исправно и делать это в рекордно короткие сроки. Как я говорю, в переходный период все срочно. Нужно действовать быстро, а чтобы действовать быстро, нужно контактировать. То есть проблема расстояния уже разрешена такой близостью", - заявил министр.
Кроме того, по его словам, открытие посольства позволяет странам быть ближе. Министр отметил, что решение РФ открыть посольство демонстрирует желание сближения с Уагадугу и желание поддерживать постоянный диалог.
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