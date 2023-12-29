https://ria.ru/20231229/posolstvo-1918977028.html

В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России

В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России - РИА Новости, 29.12.2023

В МИД Буркина-Фасо прокомментировали открытие посольства России

Открытие посольства РФ в Буркина-Фасо упрощает и ускоряет контакты между странами, что особенно важно в переходный период, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:28

2023-12-29T14:28

2023-12-29T14:28

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абиджан

уагадугу

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УАГАДУГУ, 29 дек - РИА Новости. Открытие посольства РФ в Буркина-Фасо упрощает и ускоряет контакты между странами, что особенно важно в переходный период, заявил РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре. "Как я уже сказал, когда вы находитесь на месте, вам нужно всего несколько минут, чтобы добраться до канцелярии, что отличается от того, когда вам нужно лететь на самолете в Абиджан (в российское представительство – ред.)… Это позволяет нам действовать исправно и делать это в рекордно короткие сроки. Как я говорю, в переходный период все срочно. Нужно действовать быстро, а чтобы действовать быстро, нужно контактировать. То есть проблема расстояния уже разрешена такой близостью", - заявил министр. Кроме того, по его словам, открытие посольства позволяет странам быть ближе. Министр отметил, что решение РФ открыть посольство демонстрирует желание сближения с Уагадугу и желание поддерживать постоянный диалог.

https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

россия

абиджан

уагадугу

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, абиджан, уагадугу