https://ria.ru/20231229/posolstvo-1918906226.html
В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат
В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат - РИА Новости, 29.12.2023
В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат
В Германии работодатель может уволить сотрудника за посещение посольства России, заявил в интервью РИА Новости глава дипмиссии Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:17
2023-12-29T10:17
2023-12-29T10:54
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германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. В Германии работодатель может уволить сотрудника за посещение посольства России, заявил в интервью РИА Новости глава дипмиссии Сергей Нечаев. "За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции", — сказал посол. По его словам, в политических кругах ФРГ по-прежнему доминируют антироссийские настроения.Любые попытки изменить русофобский консенсус элит в Германии приравниваются к пропаганде и "обслуживанию интересов Кремля, заключил Нечаев.
https://ria.ru/20231229/germaniya-1918884676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Германия, Россия, Сергей Нечаев (дипломат)
В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат
Дипломат Нечаев: за посещение посольства России в Германии могут уволить
БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. В Германии работодатель может уволить сотрудника за посещение посольства России, заявил в интервью РИА Новости глава дипмиссии Сергей Нечаев.
"За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции", — сказал посол.
По его словам, в политических кругах ФРГ по-прежнему доминируют антироссийские настроения.
Любые попытки изменить русофобский консенсус элит в Германии приравниваются к пропаганде и "обслуживанию интересов Кремля, заключил Нечаев.
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией