https://ria.ru/20231229/posolstvo-1918906226.html

В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат

В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат - РИА Новости, 29.12.2023

В Германии за посещение посольства России могут уволить, заявил дипломат

В Германии работодатель может уволить сотрудника за посещение посольства России, заявил в интервью РИА Новости глава дипмиссии Сергей Нечаев. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:17

2023-12-29T10:17

2023-12-29T10:54

в мире

германия

россия

сергей нечаев (дипломат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg

БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. В Германии работодатель может уволить сотрудника за посещение посольства России, заявил в интервью РИА Новости глава дипмиссии Сергей Нечаев. "За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции", — сказал посол. По его словам, в политических кругах ФРГ по-прежнему доминируют антироссийские настроения.Любые попытки изменить русофобский консенсус элит в Германии приравниваются к пропаганде и "обслуживанию интересов Кремля, заключил Нечаев.

https://ria.ru/20231229/germaniya-1918884676.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат)