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Правительство вывело из-под "курсовых" пошлин некоторые товары - РИА Новости, 29.12.2023
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11:15 29.12.2023 (обновлено: 11:17 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/poshliny-1918917436.html
Правительство вывело из-под "курсовых" пошлин некоторые товары
Правительство вывело из-под "курсовых" пошлин некоторые товары - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство вывело из-под "курсовых" пошлин некоторые товары
Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин ряд товаров, в том числе лекарства, фармацевтические субстанции и химическую продукцию, а РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:15
2023-12-29T11:17
экономика
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин ряд товаров, в том числе лекарства, фармацевтические субстанции и химическую продукцию, а также в целях поддержки малого бизнеса малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро, сообщил кабмин."Принято решение об исключении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов товаров высокого передела, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также товаров - сопутствующих продуктов производства. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении."Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом, отдельные виды угольной продукции", - уточняется там же.Кроме того, в целях поддержки МСП из‑под действия пошлин выведены малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро.
https://ria.ru/20231225/putin-1917937457.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство вывело из-под "курсовых" пошлин некоторые товары

Правительство вывело из-под "курсовых" пошлин лекарства и фармсубстанции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУпаковка лекарств
Упаковка лекарств - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Упаковка лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин ряд товаров, в том числе лекарства, фармацевтические субстанции и химическую продукцию, а также в целях поддержки малого бизнеса малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро, сообщил кабмин.
"Принято решение об исключении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов товаров высокого передела, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также товаров - сопутствующих продуктов производства. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
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"Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом, отдельные виды угольной продукции", - уточняется там же.
Кроме того, в целях поддержки МСП из‑под действия пошлин выведены малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро.
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