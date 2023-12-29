https://ria.ru/20231229/porazhenie-1918894324.html

"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ

"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023

"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ

Отступление ВСУ из Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:52

2023-12-29T08:52

2023-12-29T08:52

в мире

украина

марьинка (днр)

киев

сергей шойгу

владимир путин

джон кирби

хамас

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отступление ВСУ из Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph."Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже", — посчитал военный.По его словам, поддержка Киева и так уже дышит на ладан из-за внутренних проблем в странах Запада и войны Израиля и ХАМАС, а боевые провалы ВСУ могут еще сильнее ухудшить перспективы для Украины на хороший исход в конфликте с Россией."Следующий год будет определяющим в Европе <…>. Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине", — утверждает Кемп.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.

https://ria.ru/20231228/khod-1918770741.html

украина

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в мире, украина, марьинка (днр), киев, сергей шойгу, владимир путин, джон кирби, хамас, вооруженные силы украины, политика