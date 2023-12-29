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"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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08:52 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/porazhenie-1918894324.html
"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ
"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ
Отступление ВСУ из Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:52
2023-12-29T08:52
в мире
украина
марьинка (днр)
киев
сергей шойгу
владимир путин
джон кирби
хамас
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отступление ВСУ из Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.&quot;Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже&quot;, — посчитал военный.По его словам, поддержка Киева и так уже дышит на ладан из-за внутренних проблем в странах Запада и войны Израиля и ХАМАС, а боевые провалы ВСУ могут еще сильнее ухудшить перспективы для Украины на хороший исход в конфликте с Россией.&quot;Следующий год будет определяющим в Европе &lt;…&gt;. Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине&quot;, — утверждает Кемп.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
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украина
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в мире, украина, марьинка (днр), киев, сергей шойгу, владимир путин, джон кирби, хамас, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Марьинка (ДНР), Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Джон Кирби, ХАМАС, Вооруженные силы Украины, Политика
"Будет хуже". СМИ пришли в ужас после поражения ВСУ

Telegraph: бегство ВСУ из Марьинки стало ударом по западной поддержке Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отступление ВСУ из Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.
«

"Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже", — посчитал военный.

По его словам, поддержка Киева и так уже дышит на ладан из-за внутренних проблем в странах Запада и войны Израиля и ХАМАС, а боевые провалы ВСУ могут еще сильнее ухудшить перспективы для Украины на хороший исход в конфликте с Россией.
«

"Следующий год будет определяющим в Европе <…>. Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине", — утверждает Кемп.

В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
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В миреУкраинаМарьинка (ДНР)КиевСергей ШойгуВладимир ПутинДжон КирбиХАМАСВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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