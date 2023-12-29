https://ria.ru/20231229/pogibshie-1918987544.html

В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике - РИА Новости, 29.12.2023

В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:02

2023-12-29T15:02

2023-12-29T15:02

северный йоркшир

в мире

авто

англия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства. "Службы экстренной помощи устраняют последствия серьезного инцидента с участим полноприводного автомобиля на реке Эск в районе Глесдейла в Северном Йоркшире... Пожарная служба, скорая помощь, партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Также была направлена поддержка с воздуха. К сожалению, трое мужчин умерли на месте", - говорится в сообщении. Ранее местные жители видели несколько внедорожников, едущих в направлении брода. Они попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов, сообщила в пятницу газета Standard. "Это были члены внедорожного клуба. Они пересекали реку, но их снесло на 400 ярдов (360 метров)… Я спустился вниз на тракторе. Одна машина была припаркована, а другой не было видно… Она была на 3 фута (метр) под водой", - приводятся в статье слова местного жителя. Полиция Северного Йоркшира призвала водителей соблюдать предельную осторожность на размытых и затопленных дорогах региона, подчеркнув, что сильнее всего они пострадали на севере графства в районе реки Эск. По словам местных, этот район пользуется широкой популярностью у водителей внедорожников, особенно в летний сезон, пишет Standard.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910566921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северный йоркшир, в мире, авто, англия