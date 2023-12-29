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В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике - РИА Новости, 29.12.2023
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:02
2023-12-29T15:02
2023-12-29T15:02
северный йоркшир
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства. "Службы экстренной помощи устраняют последствия серьезного инцидента с участим полноприводного автомобиля на реке Эск в районе Глесдейла в Северном Йоркшире... Пожарная служба, скорая помощь, партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Также была направлена поддержка с воздуха. К сожалению, трое мужчин умерли на месте", - говорится в сообщении. Ранее местные жители видели несколько внедорожников, едущих в направлении брода. Они попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов, сообщила в пятницу газета Standard. "Это были члены внедорожного клуба. Они пересекали реку, но их снесло на 400 ярдов (360 метров)… Я спустился вниз на тракторе. Одна машина была припаркована, а другой не было видно… Она была на 3 фута (метр) под водой", - приводятся в статье слова местного жителя. Полиция Северного Йоркшира призвала водителей соблюдать предельную осторожность на размытых и затопленных дорогах региона, подчеркнув, что сильнее всего они пострадали на севере графства в районе реки Эск. По словам местных, этот район пользуется широкой популярностью у водителей внедорожников, особенно в летний сезон, пишет Standard.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный йоркшир, в мире, авто, англия
Северный Йоркшир, В мире, Авто, Англия
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
Трое мужчин погибли при попытке пересечь на внедорожнике реку Эск в Йоркшире
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства.
«
"Службы экстренной помощи устраняют последствия серьезного инцидента с участим полноприводного автомобиля на реке Эск в районе Глесдейла в Северном Йоркшире... Пожарная служба, скорая помощь, партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Также была направлена поддержка с воздуха. К сожалению, трое мужчин умерли на месте", - говорится в сообщении.
Ранее местные жители видели несколько внедорожников, едущих в направлении брода. Они попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов, сообщила в пятницу газета Standard.
«
"Это были члены внедорожного клуба. Они пересекали реку, но их снесло на 400 ярдов (360 метров)… Я спустился вниз на тракторе. Одна машина была припаркована, а другой не было видно… Она была на 3 фута (метр) под водой", - приводятся в статье слова местного жителя.
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Полиция Северного Йоркшира призвала водителей соблюдать предельную осторожность на размытых и затопленных дорогах региона, подчеркнув, что сильнее всего они пострадали на севере графства в районе реки Эск.
По словам местных, этот район пользуется широкой популярностью у водителей внедорожников, особенно в летний сезон, пишет Standard.