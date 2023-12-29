Рейтинг@Mail.ru
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/pogibshie-1918987544.html
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике - РИА Новости, 29.12.2023
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:02
2023-12-29T15:02
северный йоркшир
в мире
авто
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728307587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cfee5450abadc3dc34481a0356a641c.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства. "Службы экстренной помощи устраняют последствия серьезного инцидента с участим полноприводного автомобиля на реке Эск в районе Глесдейла в Северном Йоркшире... Пожарная служба, скорая помощь, партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Также была направлена поддержка с воздуха. К сожалению, трое мужчин умерли на месте", - говорится в сообщении. Ранее местные жители видели несколько внедорожников, едущих в направлении брода. Они попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов, сообщила в пятницу газета Standard. "Это были члены внедорожного клуба. Они пересекали реку, но их снесло на 400 ярдов (360 метров)… Я спустился вниз на тракторе. Одна машина была припаркована, а другой не было видно… Она была на 3 фута (метр) под водой", - приводятся в статье слова местного жителя. Полиция Северного Йоркшира призвала водителей соблюдать предельную осторожность на размытых и затопленных дорогах региона, подчеркнув, что сильнее всего они пострадали на севере графства в районе реки Эск. По словам местных, этот район пользуется широкой популярностью у водителей внедорожников, особенно в летний сезон, пишет Standard.
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910566921.html
северный йоркшир
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728307587_77:89:2689:2048_1920x0_80_0_0_fe00ee688e4fda95b45adb98b2b43aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный йоркшир, в мире, авто, англия
Северный Йоркшир, В мире, Авто, Англия
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

Трое мужчин погибли при попытке пересечь на внедорожнике реку Эск в Йоркшире

© Depositphotos.com / SteveAllenСеверный Йоркшир, Великобритания
Северный Йоркшир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Depositphotos.com / SteveAllen
Северный Йоркшир, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире, говорится сообщении на сайте полиции графства.
«
"Службы экстренной помощи устраняют последствия серьезного инцидента с участим полноприводного автомобиля на реке Эск в районе Глесдейла в Северном Йоркшире... Пожарная служба, скорая помощь, партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Также была направлена поддержка с воздуха. К сожалению, трое мужчин умерли на месте", - говорится в сообщении.
Ранее местные жители видели несколько внедорожников, едущих в направлении брода. Они попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов, сообщила в пятницу газета Standard.
«
"Это были члены внедорожного клуба. Они пересекали реку, но их снесло на 400 ярдов (360 метров)… Я спустился вниз на тракторе. Одна машина была припаркована, а другой не было видно… Она была на 3 фута (метр) под водой", - приводятся в статье слова местного жителя.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
На Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля
20 ноября, 14:16
Полиция Северного Йоркшира призвала водителей соблюдать предельную осторожность на размытых и затопленных дорогах региона, подчеркнув, что сильнее всего они пострадали на севере графства в районе реки Эск.
По словам местных, этот район пользуется широкой популярностью у водителей внедорожников, особенно в летний сезон, пишет Standard.
 
Северный ЙоркширВ миреАвтоАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала