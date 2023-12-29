https://ria.ru/20231229/poezdka-1918912573.html
Чернышенко рассказал, что его удивило во время поездки в Китай
Чернышенко рассказал, что его удивило во время поездки в Китай - РИА Новости, 29.12.2023
Чернышенко рассказал, что его удивило во время поездки в Китай
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости сообщил, что в ходе командировки в Китай его впечатлили человеческие... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:55
2023-12-29T10:55
2023-12-29T10:55
китай
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости сообщил, что в ходе командировки в Китай его впечатлили человеческие отношения и взаимное уважение. "Поэтому то, что я сказал вначале, человеческие отношения, уважение взаимное – это, наверное, самое главное, что я, например, вынес из этой уже, по-моему, четвертой командировки в Китай в этом году", - сказал Чернышенко. Он отметил, что между странами выстроились "дружеские, можно сказать", отношения. "Это крайне важно, потому что все равно, работу делают люди, и у председателя нашего правительства Михаила Владимировича (Мишустина) с его визави Ли Цяном явно видно, что отношения из-за того, что у них в этом году уже третья встреча была на абсолютно высоком рабочем уровне, то, что председатель Си Цзиньпин тоже регулярно встречается с нашим президентом и общается, и встретил российскую делегацию, все это говорит о том, что наши отношения достигли беспрецедентного уровня. И, конечно, мы это говорим, то, что мы спина к спине, но мы как раз, на самом деле, лицом к лицу", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, дмитрий чернышенко
Китай, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал, что его удивило во время поездки в Китай
Чернышенко сообщил, что во время рабочей поездки в Китай его впечатлило уважение
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости сообщил, что в ходе командировки в Китай его впечатлили человеческие отношения и взаимное уважение.
"Поэтому то, что я сказал вначале, человеческие отношения, уважение взаимное – это, наверное, самое главное, что я, например, вынес из этой уже, по-моему, четвертой командировки в Китай в этом году", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что между странами выстроились "дружеские, можно сказать", отношения.
"Это крайне важно, потому что все равно, работу делают люди, и у председателя нашего правительства Михаила Владимировича (Мишустина) с его визави Ли Цяном
явно видно, что отношения из-за того, что у них в этом году уже третья встреча была на абсолютно высоком рабочем уровне, то, что председатель Си Цзиньпин
тоже регулярно встречается с нашим президентом и общается, и встретил российскую делегацию, все это говорит о том, что наши отношения достигли беспрецедентного уровня. И, конечно, мы это говорим, то, что мы спина к спине, но мы как раз, на самом деле, лицом к лицу", - заключил вице-премьер.
Китай демонстрирует полную открытость в работе с Россией, заявил Чернышенко