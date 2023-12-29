https://ria.ru/20231229/poezdka-1918912573.html

Чернышенко рассказал, что его удивило во время поездки в Китай

Чернышенко рассказал, что его удивило во время поездки в Китай - РИА Новости, 29.12.2023

Чернышенко рассказал, что его удивило во время поездки в Китай

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости сообщил, что в ходе командировки в Китай его впечатлили человеческие... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:55

2023-12-29T10:55

2023-12-29T10:55

китай

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873830236_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_eede0c0601af01125d85ff1620e3f1c6.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости сообщил, что в ходе командировки в Китай его впечатлили человеческие отношения и взаимное уважение. "Поэтому то, что я сказал вначале, человеческие отношения, уважение взаимное – это, наверное, самое главное, что я, например, вынес из этой уже, по-моему, четвертой командировки в Китай в этом году", - сказал Чернышенко. Он отметил, что между странами выстроились "дружеские, можно сказать", отношения. "Это крайне важно, потому что все равно, работу делают люди, и у председателя нашего правительства Михаила Владимировича (Мишустина) с его визави Ли Цяном явно видно, что отношения из-за того, что у них в этом году уже третья встреча была на абсолютно высоком рабочем уровне, то, что председатель Си Цзиньпин тоже регулярно встречается с нашим президентом и общается, и встретил российскую делегацию, все это говорит о том, что наши отношения достигли беспрецедентного уровня. И, конечно, мы это говорим, то, что мы спина к спине, но мы как раз, на самом деле, лицом к лицу", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, дмитрий чернышенко