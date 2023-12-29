https://ria.ru/20231229/podpis-1919037003.html
Глава КБР поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента
Глава КБР поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента - РИА Новости, 29.12.2023
Глава КБР поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу поставил подпись в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:45
2023-12-29T18:45
2023-12-29T18:45
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 29 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу поставил подпись в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России. "Поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации в предстоящем 2024 году. Как и абсолютное большинство жителей нашей республики, всецело поддерживаю решение нашего президента", - написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, стране сейчас, как никогда раньше, нужны стабильность и уверенное развитие. "Мудрость президента, его выверенные решения, политическая воля, умение объединить команду профессионалов - все это позволяет России не только противостоять сегодняшним вызовам, но и идти вперед", - подчеркнул глава КБР. Путин 18 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
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политика, россия, владимир путин, казбек коков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Казбек Коков
Глава КБР поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента
Глава КБР Коков поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России
НАЛЬЧИК, 29 дек - РИА Новости.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу поставил
подпись в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России.
"Поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации в предстоящем 2024 году. Как и абсолютное большинство жителей нашей республики, всецело поддерживаю решение нашего президента", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
По его словам, стране сейчас, как никогда раньше, нужны стабильность и уверенное развитие. "Мудрость президента, его выверенные решения, политическая воля, умение объединить команду профессионалов - все это позволяет России не только противостоять сегодняшним вызовам, но и идти вперед", - подчеркнул глава КБР.
Путин 18 декабря подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения.
Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
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