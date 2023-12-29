https://ria.ru/20231229/perekrytie-1919003211.html

В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники

В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023

В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники

Ряд центральных улиц Москвы закроют для движения транспорта в новогодние праздники - 3 января, а также с 6 по 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:57

2023-12-29T15:57

2023-12-29T15:57

общество

городское хозяйство москвы

москва

новый год

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917414241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13946ab515e67f1fed281cf07fcd4f03.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ряд центральных улиц Москвы закроют для движения транспорта в новогодние праздники - 3 января, а также с 6 по 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В новогодние праздники на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта. Движение будет временно закрыто: 3 января с 11.20 до 11.35: на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка", - говорится в сообщении. Отмечается, что также закроют движение с 18.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

https://ria.ru/20231227/moskva-1918396803.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год, департамент транспорта г. москвы