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В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники
В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники
Ряд центральных улиц Москвы закроют для движения транспорта в новогодние праздники - 3 января, а также с 6 по 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:57
2023-12-29T15:57
2023-12-29T15:57
общество
городское хозяйство москвы
москва
новый год
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ряд центральных улиц Москвы закроют для движения транспорта в новогодние праздники - 3 января, а также с 6 по 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В новогодние праздники на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта. Движение будет временно закрыто: 3 января с 11.20 до 11.35: на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка", - говорится в сообщении. Отмечается, что также закроют движение с 18.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
https://ria.ru/20231227/moskva-1918396803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год, департамент транспорта г. москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники
На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение в новогодние праздники