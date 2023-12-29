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В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
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15:57 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/perekrytie-1919003211.html
В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники
В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники
Ряд центральных улиц Москвы закроют для движения транспорта в новогодние праздники - 3 января, а также с 6 по 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:57
2023-12-29T15:57
общество
городское хозяйство москвы
москва
новый год
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ряд центральных улиц Москвы закроют для движения транспорта в новогодние праздники - 3 января, а также с 6 по 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В новогодние праздники на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта. Движение будет временно закрыто: 3 января с 11.20 до 11.35: на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка", - говорится в сообщении. Отмечается, что также закроют движение с 18.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год, департамент транспорта г. москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники

На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение в новогодние праздники

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ряд центральных улиц Москвы закроют для движения транспорта в новогодние праздники - 3 января, а также с 6 по 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"В новогодние праздники на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта. Движение будет временно закрыто: 3 января с 11.20 до 11.35: на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также закроют движение с 18.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваНовый годДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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