https://ria.ru/20231229/pamfilova-1918944737.html

Памфилова рассказала, когда информация о кандидатах появится на сайте ЦИК

Памфилова рассказала, когда информация о кандидатах появится на сайте ЦИК - РИА Новости, 29.12.2023

Памфилова рассказала, когда информация о кандидатах появится на сайте ЦИК

Информация о кандидатах на должность президента РФ на сайте Центральной избирательной комиссии РФ появится тогда, когда будут зарегистрированные кандидаты,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:06

2023-12-29T13:06

2023-12-29T13:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

выборы президента рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Информация о кандидатах на должность президента РФ на сайте Центральной избирательной комиссии РФ появится тогда, когда будут зарегистрированные кандидаты, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее военкор Александр Коц обратился в своем Telegram-канале к Памфиловой и сообщил, что на сайте ЦИК нет информации о кандидатах на должность главы государства. "Что касается кандидатов, их пока нет, у нас пока нет ни одного зарегистрированного кандидата, есть претендент, как я говорю, кандидат в кандитаты, который сейчас проходит все этапы… Как только появятся кандидаты, мы сразу же внесем именно в ту рубрику, которая у нас существует, всю информацию о зарегистрированных кандидатах", - сообщила Памфилова на заседании комиссии. По данным главы ЦИК, на сей момент из 33 уведомлений о выдвижении кандидата на выборы президента представили документы в ЦИК 14 кандидатов: 8 – от партий, 6 – самовыдвиженцев. "Часть (заявок) рассмотрели, часть сегодня рассмотрим. Этот процесс практически завершается", - добавила Памфилова и сообщила, что осталась одна заявка от партии до 1 января. Кроме того, Памфилова прокомментировала сообщения в Telegram-каналах о том, что 31 декабря якобы в ЦИК пройдет новогодний корпоратив. "Видимо, с учетом того, что у нас до 1 января мы принимаем документы от партий и кандидатов, то скорее всего, возможно, естественно, мы здесь, как говорится, на страже, на стреме. Видимо, наполним слово "корпоратив" новым смыслом – "корпоратив по-циковски" - прием, проверка документов в предновогоднюю ночь", - сообщила Памфилова. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января.

https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html

https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф