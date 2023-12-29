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США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2023
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16:47 29.12.2023 (обновлено: 16:52 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/palestina-1919016613.html
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2023
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник
За согласие Каира на переселение палестинцев США обещают оплатить строительство лагерей для беженцев, заявил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:47
2023-12-29T16:52
в мире
израиль
сша
палестина
каир (город)
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За согласие Каира на переселение палестинцев США обещают оплатить строительство лагерей для беженцев, заявил РИА Новости осведомленный источник.Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, заявил источник."В обмен на "зеленый свет" со стороны Египта американцы, как утверждается, обязуются взять на себя оплату строительства и функционирования лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей", - заключил осведомленный источник.
https://ria.ru/20231115/pereseleniya-1909612788.html
израиль
сша
палестина
каир (город)
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в мире, израиль, сша, палестина, каир (город), египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Каир (город), Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник

Источник: США предлагают деньги за согласие Каира на переселение палестинцев

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За согласие Каира на переселение палестинцев США обещают оплатить строительство лагерей для беженцев, заявил РИА Новости осведомленный источник.
Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, заявил источник.
"В обмен на "зеленый свет" со стороны Египта американцы, как утверждается, обязуются взять на себя оплату строительства и функционирования лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей", - заключил осведомленный источник.
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В миреИзраильСШАПалестинаКаир (город)ЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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