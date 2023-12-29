https://ria.ru/20231229/palestina-1919016613.html
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2023
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник
За согласие Каира на переселение палестинцев США обещают оплатить строительство лагерей для беженцев, заявил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:47
2023-12-29T16:47
2023-12-29T16:52
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каир (город)
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За согласие Каира на переселение палестинцев США обещают оплатить строительство лагерей для беженцев, заявил РИА Новости осведомленный источник.Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, заявил источник."В обмен на "зеленый свет" со стороны Египта американцы, как утверждается, обязуются взять на себя оплату строительства и функционирования лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей", - заключил осведомленный источник.
https://ria.ru/20231115/pereseleniya-1909612788.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, палестина, каир (город), египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Каир (город), Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США обещают Каиру помочь построить лагеря для палестинцев, сообщил источник
Источник: США предлагают деньги за согласие Каира на переселение палестинцев