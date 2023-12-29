https://ria.ru/20231229/otsrochka-1918919326.html

Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации

Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации - РИА Новости, 29.12.2023

Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации

Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:26

2023-12-29T11:26

2023-12-29T11:26

россия

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сергей шойгу

владимир путин

рбк (медиагруппа)

политика

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны."Почти треть (30,7 процента) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тысяч, следует из материалов Минобороны "Армия в цифрах — 2023", — говорится в материале.Кроме работников сферы информационных технологий отсрочку также получили сотрудники банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства и СМИ.Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, это было необходимо для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Президент Владимир Путин подчеркнул во время прямой линии 14 декабря, что необходимости во второй волне мобилизации нет.

https://ria.ru/20231228/sluzhba-1918700009.html

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россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, рбк (медиагруппа), политика