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Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации - РИА Новости, 29.12.2023
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11:26 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/otsrochka-1918919326.html
Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации
Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации - РИА Новости, 29.12.2023
Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации
Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:26
2023-12-29T11:26
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сергей шойгу
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны.&quot;Почти треть (30,7 процента) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тысяч, следует из материалов Минобороны &quot;Армия в цифрах — 2023&quot;, — говорится в материале.Кроме работников сферы информационных технологий отсрочку также получили сотрудники банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства и СМИ.Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, это было необходимо для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Президент Владимир Путин подчеркнул во время прямой линии 14 декабря, что необходимости во второй волне мобилизации нет.
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россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, рбк (медиагруппа), политика
Россия, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Политика
Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации

Минобороны: право отсрочки от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны.
«

"Почти треть (30,7 процента) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тысяч, следует из материалов Минобороны "Армия в цифрах — 2023", — говорится в материале.

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Кроме работников сферы информационных технологий отсрочку также получили сотрудники банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства и СМИ.
Призыв по частичной мобилизации провели в России осенью прошлого года. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, это было необходимо для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Президент Владимир Путин подчеркнул во время прямой линии 14 декабря, что необходимости во второй волне мобилизации нет.
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