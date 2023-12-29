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ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского - РИА Новости, 29.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
12:39 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/otrakovskiy-1918938115.html
ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского
ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского
Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата Ивана Отраковского на выборы... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:39
2023-12-29T12:39
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата Ивана Отраковского на выборы президента РФ, следует из постановления. Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский 27 декабря подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения. "Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Отраковского Ивана Александровича, и ее уполномоченных представителей в связи с отсутствием необходимых документов, а также с невыполнением требований, предусмотренных федеральным законом", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу. В ЦИК сообщили, что собрание группы избирателей для поддержки самовыдвижения кандидата состоялось 26 декабря, но в ЦИК не был представлен нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы избирателей при проведении собрания. Кроме того, Отраковский не предоставил сведения о недвижимом имуществе за пределами России, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, сведения о расходах и другие данные. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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цик рф, россия, политика
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Россия, Политика
ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского

ЦИК отказался зарегистрировать группу избирателей в поддержку Отраковского

© Фото : Армия Защитников ОтечестваКомандир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский
Командир Армии защитников отечества Иван Отраковский - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Армия Защитников Отечества
Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата Ивана Отраковского на выборы президента РФ, следует из постановления.
Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский 27 декабря подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения.
"Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Отраковского Ивана Александровича, и ее уполномоченных представителей в связи с отсутствием необходимых документов, а также с невыполнением требований, предусмотренных федеральным законом", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.
В ЦИК сообщили, что собрание группы избирателей для поддержки самовыдвижения кандидата состоялось 26 декабря, но в ЦИК не был представлен нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы избирателей при проведении собрания.
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Кроме того, Отраковский не предоставил сведения о недвижимом имуществе за пределами России, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, сведения о расходах и другие данные.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
 
Выборы президента России — 2024ЦИК РФРоссияПолитика
 
 
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