https://ria.ru/20231229/otrakovskiy-1918938115.html

ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского

ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского - РИА Новости, 29.12.2023

ЦИК отказался зарегистрировать избирателей в поддержку Отраковского

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата Ивана Отраковского на выборы... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:39

2023-12-29T12:39

2023-12-29T12:39

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата Ивана Отраковского на выборы президента РФ, следует из постановления. Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский 27 декабря подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения. "Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Отраковского Ивана Александровича, и ее уполномоченных представителей в связи с отсутствием необходимых документов, а также с невыполнением требований, предусмотренных федеральным законом", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу. В ЦИК сообщили, что собрание группы избирателей для поддержки самовыдвижения кандидата состоялось 26 декабря, но в ЦИК не был представлен нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы избирателей при проведении собрания. Кроме того, Отраковский не предоставил сведения о недвижимом имуществе за пределами России, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, сведения о расходах и другие данные. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231228/kandidaty-1918743055.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, россия, политика