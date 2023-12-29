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Система мониторинга ОДВЗЯИ готова на 90 процентов, заявил Ульянов - РИА Новости, 29.12.2023
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09:09 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/odvzyai-1918896133.html
Система мониторинга ОДВЗЯИ готова на 90 процентов, заявил Ульянов
Система мониторинга ОДВЗЯИ готова на 90 процентов, заявил Ульянов - РИА Новости, 29.12.2023
Система мониторинга ОДВЗЯИ готова на 90 процентов, заявил Ульянов
Международная система мониторинга, предусмотренная Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), уже эффективно работает и позволила отследить РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:09
2023-12-29T09:09
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франция
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в мире
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Международная система мониторинга, предусмотренная Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), уже эффективно работает и позволила отследить все испытания Северной Кореи, сказал в интервью РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Готовность системы он оценил более чем в 90%, отметив вклад России, которая стала второй после Франции ядерной державой, завершившей создание национального сегмента. "В целом эта система международного мониторинга готова более чем на 90%... Система работает и работает, на мой взгляд, достаточно эффективно. Об этом говорит тот факт, что, например, все ядерные испытания, проведенные Северной Кореей, были отфиксированы этой системой мониторинга", - сказал собеседник агентства. Создание российского сегмента Международной системы мониторинга завершилось 14 декабря сертификацией сейсмической станции в Южно-Сахалинске, откуда информация поступает в Вену в Международный центр данных. Всего Россия располагает 32 такими объектами, у Франции их 18. "А у американцев самый крупный сегмент – где-то 38 станций, и им еще много нужно работать... Всего должно быть - я могу немножко напутать с цифрами - условно говоря, 320 объектов, сейчас 290, даже больше уже сертифицированы", - сказал Ульянов. Вся верификация, по его словам, идет "в тестовом режиме на временной основе до тех пор, пока договор не вступит в силу".
https://ria.ru/20231013/odzvyai-1902620111.html
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россия, вена, франция, михаил ульянов (дипломат), в мире
Россия, Вена, Франция, Михаил Ульянов (дипломат), В мире
Система мониторинга ОДВЗЯИ готова на 90 процентов, заявил Ульянов

Ульянов: система мониторинга ОДВЗЯИ почти готова и функционирует эффективно

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Международная система мониторинга, предусмотренная Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), уже эффективно работает и позволила отследить все испытания Северной Кореи, сказал в интервью РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Готовность системы он оценил более чем в 90%, отметив вклад России, которая стала второй после Франции ядерной державой, завершившей создание национального сегмента.
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"В целом эта система международного мониторинга готова более чем на 90%... Система работает и работает, на мой взгляд, достаточно эффективно. Об этом говорит тот факт, что, например, все ядерные испытания, проведенные Северной Кореей, были отфиксированы этой системой мониторинга", - сказал собеседник агентства.
Создание российского сегмента Международной системы мониторинга завершилось 14 декабря сертификацией сейсмической станции в Южно-Сахалинске, откуда информация поступает в Вену в Международный центр данных.
Всего Россия располагает 32 такими объектами, у Франции их 18.
"А у американцев самый крупный сегмент – где-то 38 станций, и им еще много нужно работать... Всего должно быть - я могу немножко напутать с цифрами - условно говоря, 320 объектов, сейчас 290, даже больше уже сертифицированы", - сказал Ульянов.
Вся верификация, по его словам, идет "в тестовом режиме на временной основе до тех пор, пока договор не вступит в силу".
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