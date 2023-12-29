https://ria.ru/20231229/odesskaya_oblast-1918867856.html
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.12.2023
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T00:27
2023-12-29T00:27
2023-12-29T00:27
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Ранее, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна": в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел ряд взрывов