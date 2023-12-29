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СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 29.12.2023 (обновлено: 08:58 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/odessa-1918894550.html
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы раздаются в городе Одесса на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК – Украина". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:57
2023-12-29T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Одесса на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК – Украина". Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове. "В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"РБК – Украина": в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Одесса на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК – Украина".
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове.
"В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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