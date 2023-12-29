https://ria.ru/20231229/odessa-1918894550.html

СМИ сообщили о взрывах в Одессе

СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы раздаются в городе Одесса на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК – Украина". РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:57

2023-12-29T08:57

2023-12-29T08:58

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Одесса на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК – Украина". Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове. "В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html

одесса

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, украина