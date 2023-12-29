СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"РБК – Украина": в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Одесса на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК – Украина".
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове.
"В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.