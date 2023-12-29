https://ria.ru/20231229/obstrel-1918946699.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили 23 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:13

2023-12-29T13:13

2023-12-29T13:13

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

макеевка

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 12.32 по 13.00 выпустили в общей сложности еще 19 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также Макеевке и Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

донецк

горловка

макеевка

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донецк, горловка, сцкк, макеевка