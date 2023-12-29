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Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос
Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2023
Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос
Телеобращение президента России Владимира Путина в эту новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян, 16% смотреть его не будут, следует из результатов... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:13
2023-12-29T11:13
2023-12-29T11:24
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Телеобращение президента России Владимира Путина в эту новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян, 16% смотреть его не будут, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, опубликованным на сайте ФОМ, 76% россиян планируют в эту новогоднюю ночь смотреть обращение президента России, 16% ответили, что не будут его смотреть. Более половины респондентов (56%) считают важным то, что скажет Путин в своем обращении. Вопрос о важности слов президента в новогоднем обращении не задавался тем, кто точно не будет смотреть новогоднее телеобращение. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" был проведен 22-24 декабря 2023 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фонд "общественное мнение", новый год, владимир путин, общество, россия
Фонд "Общественное мнение", Новый год, Владимир Путин, Общество, Россия
Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос
ФОМ: 76% россиян планируют посмотреть новогоднее обращение Путина
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Телеобращение президента России Владимира Путина в эту новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян, 16% смотреть его не будут, следует из результатов опроса
ФОМ.
По данным исследования, опубликованным на сайте ФОМ, 76% россиян планируют в эту новогоднюю ночь смотреть обращение президента России, 16% ответили, что не будут его смотреть.
Более половины респондентов (56%) считают важным то, что скажет Путин в своем обращении. Вопрос о важности слов президента в новогоднем обращении не задавался тем, кто точно не будет смотреть новогоднее телеобращение.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" был проведен 22-24 декабря 2023 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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