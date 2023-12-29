https://ria.ru/20231229/obraschenie-1918917234.html

Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос

Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2023

Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос

Телеобращение президента России Владимира Путина в эту новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян, 16% смотреть его не будут, следует из результатов... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:13

2023-12-29T11:13

2023-12-29T11:24

фонд "общественное мнение"

новый год

владимир путин

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591837360_133:0:3774:2048_1920x0_80_0_0_18c0d69041cb0bf76b22b2a48b69ac5d.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Телеобращение президента России Владимира Путина в эту новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян, 16% смотреть его не будут, следует из результатов опроса ФОМ. По данным исследования, опубликованным на сайте ФОМ, 76% россиян планируют в эту новогоднюю ночь смотреть обращение президента России, 16% ответили, что не будут его смотреть. Более половины респондентов (56%) считают важным то, что скажет Путин в своем обращении. Вопрос о важности слов президента в новогоднем обращении не задавался тем, кто точно не будет смотреть новогоднее телеобращение. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" был проведен 22-24 декабря 2023 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231229/kino-1918122288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фонд "общественное мнение", новый год, владимир путин, общество, россия