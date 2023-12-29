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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/obekt-1918955448.html
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области
Инфраструктурный объект поврежден из-за взрыва в Дрогобычском районе Львовской области Украины, сообщил начальник районной военной администрации Степан Кулиняк. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:40
2023-12-29T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
львов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден из-за взрыва в Дрогобычском районе Львовской области Украины, сообщил начальник районной военной администрации Степан Кулиняк. "Жители Дрогобычского района, к сожалению, в результате утренних обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов района. На месте работают все профильные службы", - написал Кулиняк в социальной сети Facebook*.Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что во Львове из-за взрыва повреждены административное здание и производственные цеха. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, львовская область, львов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Львов
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области

Украина заявила о повреждении инфраструктурного объекта во Львовской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден из-за взрыва в Дрогобычском районе Львовской области Украины, сообщил начальник районной военной администрации Степан Кулиняк.
"Жители Дрогобычского района, к сожалению, в результате утренних обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов района. На месте работают все профильные службы", - написал Кулиняк в социальной сети Facebook*.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что во Львове из-за взрыва повреждены административное здание и производственные цеха.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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