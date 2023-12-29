Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области
Украина заявила о повреждении инфраструктурного объекта во Львовской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден из-за взрыва в Дрогобычском районе Львовской области Украины, сообщил начальник районной военной администрации Степан Кулиняк.
"Жители Дрогобычского района, к сожалению, в результате утренних обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов района. На месте работают все профильные службы", - написал Кулиняк в социальной сети Facebook*.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что во Львове из-за взрыва повреждены административное здание и производственные цеха.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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