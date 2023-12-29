https://ria.ru/20231229/obekt-1918955448.html

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры во Львовской области

Инфраструктурный объект поврежден из-за взрыва в Дрогобычском районе Львовской области Украины, сообщил начальник районной военной администрации Степан Кулиняк. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:40

2023-12-29T13:40

2023-12-29T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

львовская область

львов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден из-за взрыва в Дрогобычском районе Львовской области Украины, сообщил начальник районной военной администрации Степан Кулиняк. "Жители Дрогобычского района, к сожалению, в результате утренних обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов района. На месте работают все профильные службы", - написал Кулиняк в социальной сети Facebook*.Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что во Львове из-за взрыва повреждены административное здание и производственные цеха. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231229/udary-1918954250.html

украина

львовская область

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, львовская область, львов