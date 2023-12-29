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Армия ФРГ рассказала о ситуации в Нижней Саксонии из-за наводнения - РИА Новости, 29.12.2023
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18:31 29.12.2023 (обновлено: 18:36 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/navodneniya-1919034377.html
Армия ФРГ рассказала о ситуации в Нижней Саксонии из-за наводнения
Армия ФРГ рассказала о ситуации в Нижней Саксонии из-за наводнения - РИА Новости, 29.12.2023
Армия ФРГ рассказала о ситуации в Нижней Саксонии из-за наводнения
Армия ФРГ в связи с наводнением из-за обрушившихся на Германию проливных дождей готовится к развертыванию своих сил на территории немецкой федеральной земли... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:31
2023-12-29T18:36
в мире
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нижняя саксония
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Армия ФРГ в связи с наводнением из-за обрушившихся на Германию проливных дождей готовится к развертыванию своих сил на территории немецкой федеральной земли Нижней Саксонии, расположенной на северо-западе страны, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники. Ранее глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила радио Deutschlandfunk, что почти вся Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной. "Земельное правительство в Ганновере в четверг вечером подало служебный запрос об оказании помощи территориальным командованием бундесвера (TFK). В результате шесть вертолетов были переведены в режим боевой готовности в пятницу", - сообщил представитель территориального командования изданию Spiegel. Вертолеты предназначены для того, чтобы контролировать и поддерживать состояние дамб, если те ослабнут или прорвутся, говорится в сообщении издания. Цель состоит в том, чтобы в случае аварийной ситуации стабилизировать поток воды. Сообщается, что для этого с вертолетов будут сбрасывать контейнеры со строительными материалами. На текущий момент во многих местах дамбы уже настолько ослаблены, что добраться до них на транспортных средствах не представляется возможным, отмечается в статье. Кроме того, запрос земельного правительства предусматривает, что силы бундесвера помогут с перемещением людей, также они должны быть готовы к проведению эвакуации, пишет Spiegel. Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановились, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.
https://ria.ru/20231229/volny-1919024927.html
https://ria.ru/20231227/navodnenie-1918421668.html
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в мире, германия, нижняя саксония, ганновер
В мире, Германия, Нижняя Саксония, Ганновер
Армия ФРГ рассказала о ситуации в Нижней Саксонии из-за наводнения

Армия ФРГ готовится к развертыванию своих сил в Нижней Саксонии из-за наводнения

© AFP 2023 / INA FASSBENDERНаводнение в Германии
Наводнение в Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Наводнение в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Армия ФРГ в связи с наводнением из-за обрушившихся на Германию проливных дождей готовится к развертыванию своих сил на территории немецкой федеральной земли Нижней Саксонии, расположенной на северо-западе страны, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.
Ранее глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила радио Deutschlandfunk, что почти вся Нижняя Саксония находится под водой, ситуация с наводнениями там остается очень напряженной.
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"Земельное правительство в Ганновере в четверг вечером подало служебный запрос об оказании помощи территориальным командованием бундесвера (TFK). В результате шесть вертолетов были переведены в режим боевой готовности в пятницу", - сообщил представитель территориального командования изданию Spiegel.
Вертолеты предназначены для того, чтобы контролировать и поддерживать состояние дамб, если те ослабнут или прорвутся, говорится в сообщении издания. Цель состоит в том, чтобы в случае аварийной ситуации стабилизировать поток воды. Сообщается, что для этого с вертолетов будут сбрасывать контейнеры со строительными материалами.
На текущий момент во многих местах дамбы уже настолько ослаблены, что добраться до них на транспортных средствах не представляется возможным, отмечается в статье.
Кроме того, запрос земельного правительства предусматривает, что силы бундесвера помогут с перемещением людей, также они должны быть готовы к проведению эвакуации, пишет Spiegel.
Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановились, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.
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