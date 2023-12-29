https://ria.ru/20231229/nastroenie-1918904022.html

О тревожном настроении сообщили 36 процентов россиян, показал опрос

О тревожном настроении сообщили 36 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2023

О тревожном настроении сообщили 36 процентов россиян, показал опрос

Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:58

2023-12-29T09:58

2023-12-29T09:58

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 36% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно данным фонда, большинство респондентов (57%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружения, ответили – спокойное. Чуть больше трети опрошенных (36%) заметили тревожное настроение. Поквартирный опрос был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фонд "общественное мнение"