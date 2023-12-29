https://ria.ru/20231229/nastroenie-1918904022.html
О тревожном настроении сообщили 36 процентов россиян, показал опрос
О тревожном настроении сообщили 36 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2023
О тревожном настроении сообщили 36 процентов россиян, показал опрос
Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:58
2023-12-29T09:58
2023-12-29T09:58
общество
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 36% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно данным фонда, большинство респондентов (57%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружения, ответили – спокойное. Чуть больше трети опрошенных (36%) заметили тревожное настроение. Поквартирный опрос был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
О тревожном настроении сообщили 36 процентов россиян, показал опрос
ФОМ: 36% россиян заявили о тревожном настроении, 57% — о спокойном